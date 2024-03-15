До Белгорода рукой подать: как далеко русские добровольцы забираются вглубь России (карта)

На карте уже отмечено 4 места размещения РДК

Российский добровольческий корпус продолжает свою деятельность на территории РФ и призвал граждан эвакуироваться из Курской и Белгородской областей. Между тем, на карте DeepState уже появились якобы отметки территорий, где расположен РДК.

Сейчас у них "неопределенный статус". Таким образом, DeepState обозначил места боевых столкновений в БНР.

На карте России в Курской и Белгородской областях таких 4 "кусочка", они размещены возле населенных пунктов Волчанск, Казачья Лопань, Глотово и Лозовой Рудки.

РДК на карте

Ближе всего к Белгороду, а именно за 36 км, территория с "неизвестным" статусом, расположенной на границе Харьковской области со стороны Казачьей Лопани и Нехотеевки. Следующим по расстоянию идет "серая зона" возле Волчанска и Новой Таволжанки — 40 км.

В 51 км до Белгорода расположена зона РДК на границе возле украинского населенного пункта Сотницкий Казачок и российской Лозовой Рудки. И дальше всего, за 72 км до "столицы БНР", расположен пункт близ Глотового.

В пятницу, 15 марта, вечером РДК объявил об эвакуации Курской и Белгородской областях. Гуманитарный коридор будет действовать с 21:00 15 марта до 7:00 16 марта. Ведь добровольцы продолжают атаковать позиции русских войск в этих областях.

"Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача — обеспечить максимальную безопасность местному населению", — отметил корпус.

Корпус подчеркнул, что после закрытия гуманитарного коридора РДК продолжит массированную атаку по путинским войскам в вышеперечисленных областях.

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