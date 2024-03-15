За вільну країну: легіон "Свобода Росії" показав, як "голосує" на виборах (відео)

Добровольці ще раз попередили, що перешкоджатимуть проведенню виборів у Курській та Білгородській областях

У п’ятницю, 15 березня, легіон "Свобода Росії" показав, як "голосуватиме" на виборах президента. Добровольці закликали мешканців Білгородської та Курської областей, які не скористалися зеленим коридором, залишатись в укриттях.

Легіонери записали відповідний відеозвернення до росіян. Ролик вони виклали у Telegram.

"З першим днем виборів! Ми свій голос віддаємо за вільну Росію", — заявили вони.

Нагадаємо, що 12 березня після демілітаризації двох нафтобаз стало відомо, що легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції.

Бійці попередили, що будуть завдавати ударів по військових об’єктах, які окупанти облаштували між цивільними. Людей попросили евакуюватись.

У свою чергу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи те, що відбувається, зазначив, що заклик про евакуацію населення двох областей Росії, щоб уникнути жертв, — серйозна заява. На його думку, ці події свідчать про продовження внутрішніх конфліктів на території країни-агресора.

Нагадаємо, що голосування на "виборах" президента РФ 2024 року триватиме три дні — з 15 по 17 березня. Проте результат "волевиявлення" очевидний — диктатор Володимир Путін готується провести ще шість років у кремлівському кріслі.

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