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"Треба було краще ховати": Легіон "Свобода Росії" знищив важливий комплекс спостереження РФ (відео)

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Ілюстративне зображення Новина оновлена 15 березня 2024, 15:37
Ілюстративне зображення. Фото Getty Images

Тепер це купа металу

У Росії нібито знищили комплекс далекого спостереження "Муром-П". Також на купу металу перетворилися антени радіоелектронної боротьби.

Сталося це внаслідок роботи Легіону "Свобода Росії". Про це повідомляється на сторінці російських диверсантів у Telegram.

"Треба було краще ховати. Перетворили путінський комплекс далекого візуального спостереження "Муром-П" та антени РЕР/РЕБ на купу металу", — йдеться у повідомленні.

Також Легіон публікує відео роботи по комплексу спостереження та удар по антенах РЕБ.

Зазначимо, що інформацію про знищення комплексу не коментували у Міністерстві оборони Росії.

Чим примітний "Муром-П"

Автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" являє собою систему, що швидко розгортається, для дистанційного відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження. Він призначений для контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів.

"Муром-П"

Основні завдання комплексу:

  • Виявлення та розпізнавання об’єктів: комплекс здатний виявляти та розпізнавати об’єкти типів "автомобіль" та "людина" на контрольованій ділянці місцевості за допомогою відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження.
  • Тривожні повідомлення: він формує та передає тривожні повідомлення при виявленні порушників.
  • Визначення координат порушників: комплекс визначає та уточнює координати порушників, відстежує їх переміщення та відображає інформацію в режимі реального часу на карті місцевості.
  • Автономність: залежно від базового комплекту, він може працювати як стаціонарно від промислової мережі напругою 220 В, так і автономно від сонячних батарей або бензогенератора.

Цей комплекс забезпечує безпеку та збирання даних на будь-якій місцевості, включаючи державні кордони, тимчасові дислокації груп людей або військових формувань.

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