"Треба було краще ховати": Легіон "Свобода Росії" знищив важливий комплекс спостереження РФ (відео)

Тепер це купа металу

У Росії нібито знищили комплекс далекого спостереження "Муром-П". Також на купу металу перетворилися антени радіоелектронної боротьби.

Сталося це внаслідок роботи Легіону "Свобода Росії". Про це повідомляється на сторінці російських диверсантів у Telegram.

"Треба було краще ховати. Перетворили путінський комплекс далекого візуального спостереження "Муром-П" та антени РЕР/РЕБ на купу металу", — йдеться у повідомленні.

Також Легіон публікує відео роботи по комплексу спостереження та удар по антенах РЕБ.

Зазначимо, що інформацію про знищення комплексу не коментували у Міністерстві оборони Росії.

Чим примітний "Муром-П"

Автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" являє собою систему, що швидко розгортається, для дистанційного відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження. Він призначений для контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів.

Основні завдання комплексу:

Виявлення та розпізнавання об’єктів : комплекс здатний виявляти та розпізнавати об’єкти типів "автомобіль" та "людина" на контрольованій ділянці місцевості за допомогою відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження.

: комплекс здатний виявляти та розпізнавати об’єкти типів "автомобіль" та "людина" на контрольованій ділянці місцевості за допомогою відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження. Тривожні повідомлення : він формує та передає тривожні повідомлення при виявленні порушників.

: він формує та передає тривожні повідомлення при виявленні порушників. Визначення координат порушників : комплекс визначає та уточнює координати порушників, відстежує їх переміщення та відображає інформацію в режимі реального часу на карті місцевості.

: комплекс визначає та уточнює координати порушників, відстежує їх переміщення та відображає інформацію в режимі реального часу на карті місцевості. Автономність: залежно від базового комплекту, він може працювати як стаціонарно від промислової мережі напругою 220 В, так і автономно від сонячних батарей або бензогенератора.

Цей комплекс забезпечує безпеку та збирання даних на будь-якій місцевості, включаючи державні кордони, тимчасові дислокації груп людей або військових формувань.

Раніше "Телеграф" писав, що в російському Бєлгороді та області в перший день виборів президента РФ вибухи не вщухають із самого ранку. Є загиблий та поранений. Пошкодження також отримала соціальна інфраструктура.