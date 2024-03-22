После массированной атаки на Украину в российском Белгороде прозвучали взрывы: есть жертвы (видео)

Погиб как минимум один человек

Утром в пятницу, 22 марта, после массированной атаки России по Украине, в российском Белгороде прозвучали взрывы. В результате случился пожар в одном из районов города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Также в сети публикуют видео с места происшествия.

На кадрах виден огонь в дворе жилого комплекса. А именно — горят автомобили.

По данным местных пабликов, город попал под обстрел. Также сообщают о жертвах и пострадавших.

В частности, отмечается, что погибла женщина, которая вышла на прогулку с собакой.

Губернатор региона Вячеслав Гладков до этого заявил, что в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он.

Традиционно о последствиях удара власти РФ умалчивают.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне Россия также атаковала Украину ракетами. Атака произошла после продолжительного перерыва. Большинство ракет было нацелено на столицу Украины. В Киеве после масштабных обстрелов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.