Під Самарою вийшов з ладу НПЗ після атаки дронів: у Мережі з’явилися вражаючі відео

Удари по російським об’єктах продовжуються

Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області (РФ) призупинив роботу після атаки безпілотників 23 березня. Російські ЗМІ пишуть, що було пошкоджено установку АВТ-4, через що повністю зупинився виробничий цикл.

Усього за останні три тижні було атаковано 12 НПЗ на території Росії. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA, посилаючись на свої джерела.

У Мережі з’явились відео атаки БПЛА на Куйбишевський НПЗ. На одному ролику видно, що глибоко вночі палає завод. Друге відео знято, швидше за все, рано-вранці 23 березня. Вдалося зняти дрон, що пролітає, і вибух.

Відео атаки російського НПЗ

Раніше губернатор Дмитро Азаров офіційно підтвердив, що 23 березня було атаковано безпілотниками одразу два НПЗ ― Куйбишевський та Новокуйбишевський. З його слів, постраждалих немає. Атаку БПЛА вдалося відбити, запевняв Азаров. Говорив він і про те, що нібито обладнання не постраждало.

Куйбишевський нафтопереробний завод знаходиться неподалік від Самари

В останні місяці російські НПЗ стали пріоритетною метою для дронів. На карті пошкоджених заводів видно, які підприємства можуть бути атаковані. До уваги беруться об’єкти, що знаходяться на відстані до 1000 км від українського кордону.

На тлі цього у Кремлі шукають способи розв'язання проблем. Так, нещодавно влада РФ зацікавилася Мозирським НПЗ. Журналіст Олексій Копитько вважає, що це серйозна нагода замислитися для Лукашенка.

Раніше "Телеграф" писав про подробиці атаки на Слов’янський НПЗ. Деталі стали відомі від свого джерела.