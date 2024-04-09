Росія знову зганьбилася з космосом: нова ракета не злетіла, названі причини

Нова спроба запуску відбудеться 10 квітня

Перший пуск важкої ракети-носія "Ангара-А5" із космодрому Східний в Амурській області скасовано. Таке рішення було ухвалено приблизно за дві хвилини до запланованого часу.

Запуск було призначено на 12:00 9 квітня за московським часом. Про це пишуть РосЗМІ.

"Видано команду відбій пуску. Керівникам робіт підготується до стоянки 24 години", — сказав диктор у ході трансляції.

Що спричинило скасування пуску, не повідомили.

Пізніше гендиректор Роскосмосу Юрій Борисов зробив заяву, згідно якої автоматика зупинила процес підготовки до пуску Ангари-А5 через збій системи наддуву бака окислювача центрального блоку.

Нова спроба запуску відбудеться 10 квітня.

Довідка

У РФ позиціонують "Ангара" як екологічно чисту ракету, яка не використовує токсичні компоненти палива. Вона має прийти на зміну ракетам-носіям "Протон-М", які експлуатуються в радянській та російській космонавтиці із середини 1960-х років.

Ракети сімейства "Ангара" виготовляє Державний космічний науково-виробничий центр імені М.В. Хрунічева. Сімейство включає ракети-носії від легкого до важкого класів.

Попередні випробування "Ангара" проводились на космодромі Плесецьк в Архангельській області. Перший випробувальний запуск "Ангари-А5" відбувся 23 грудня 2014 року. Всього за останні 10 років з Плесецька стартували шість ракет "Ангара" — три легені та три важкі.

Раніше "Телеграф" писав, що в лютому аварії на російських космічних кораблях "Союз МС-22" і "Прогрес МС-21", на яких після пристикування до МКС відбулася розгерметизація з подальшим витоком охолоджуючої рідини, змусила "Роскосмос" відкласти запуск корабля. Спілка МС-23".