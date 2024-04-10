Оренбург йде під воду: росіяни в паніці рятуються саморобними дамбами (нові відео)

Евакуація росіян триває

Ситуація в Оренбурзі, який йде під воду, продовжує погіршуватись. Вода дедалі ближче підходить до багатоповерхівок обласного центру.

Росіяни намагаються убезпечити свої ЖК, роблячи саморобні дамби з насипів землі перед ними, тоді як місцева влада закликає до масової евакуації. Про це пишуть росЗМІ та публікують відео з місця подій.

За попередніми даними, рівень води в річці Урал досяг рекордної позначки понад 10 метрів. Це навіть більше, ніж у раніше затопленому Орську.

За даними місцевих телеграм-каналів, на виїздах з Оренбурга утруднено автомобільний рух. Вулиця Донгузька заповнена припаркованими автомобілями та транспортом, що рухається, в обидві сторони.

Об’їзна дорога Оренбурга на під’їзді до Сонячного оточена водою з обох боків. Зазначаються труднощі лише при в’їзді у місто, а потік машин рухається повільно.

Звинувачують у повені Казахстан

Повноважний представник президента РФ в Уральському федеральному окрузі Володимир Якушев звинуватив Казахстан у підтопленні російських міст.

Як заявив Якушев, Казахстан мав узгодженіше скидати воду у своїй системі водосховищ, щоб Росія вбереглася від повеней у Курганській та Тюменській областях.

"Коли у нас такі ось зими та коли у нас досить багато снігу, і у водосховищах накопичується великий запас води, то нам є в цьому плані відпрацювати з нашими колегами (з Казахстану – ред.), щоб скидання водосховищ цієї води було узгодженіше, правильним та більш рівним", – сказав він в ефірі російського телеканалу.

Раніше "Телеграф" писав, що в Орську (Оренбурзька область РФ), де сталася найбільша повінь, продовжує погіршуватися ситуація. Повідомляється про ще один прорив греблі, Крім того, піти під воду можуть міста ще у кількох регіонах.