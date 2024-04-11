Ситуация с наводнением в России ухудшается: под воду могут уйти новые города и еще тысячи домов (видео)

В ряде регионов продолжается эвакуация населения

В России продолжает ухудшаться ситуация с паводками. В ближайшее время могут быть затоплены еще несколько тысяч жилых домов.

Оренбургская область

Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сумма ущерба от паводка в регионе, по предварительной оценке, превышает 40 млрд рублей, пишет ТАСС. В то же время он отметил, что это очень предварительная сума, вода еще не отошла и полноценно к обследованию еще не приступили

Он также подчеркнул, что дальнейшее повышение воды в реке Урал у Оренбурга может привести к подтоплению еще 3580 жилых домов. В них проживают более 19 тыс. человек. По его словам, сейчас подтоплено 11972 жилых дома и более 14 тысяч приусадебных участков.

Курганская область

Также сложной остается ситуация в Курганской области РФ. Глава региона Вадим Шумков заявил, что в области проводят работы по укреплению дамбы общей длиной 30 км. По его словам, вода в реке Тобол меняет направление, подтапливая села не по прогнозу, дана команда усиливать фактическую и превентивную эвакуацию людей.

Как сообщили в администрации Кургана, Уровень воды в реке Тобол на территории города поднялся на 5 см за 6 часов и достиг 388 см. 8 апреля в Курганской области был объявлен режим ЧС. Уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей по центру столицу региона, город Курган, ожидается выше 11 м, под угрозой подтопления сам город. Эвакуироваться призывают жителей всех населенных пунктов в пойме реки Тобол.

В то же время в области решили бороться с паводком с помощью иконы. Так, священники Курганской епархии "совершили крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери по воздуху". Также сообщается, что они провели молебен о преодолении стихийного бедствия.

Тюменская область

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что 51 населенный пункт попадает в зону возможного подтопления в области. Там находятся 1847 жилых домов и проживают 7291 человек.

По его словам, ситуация с паводком усложнится в Тюменской области к 20 апреля, пик прогнозируется 23 — 25 апреля. Власти не исключают прорыва дамб, которые защищают крупные населенные пункты, их укрепляют.

"Мы исходим из того, что дамбы, которые сегодня защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны. Поэтому во всех населенных пунктах, включая город Ишим, мы сегодня проводим работы по увеличению уровня гребня дамб на 1-1,5 метра", — сказал Моор.

Ранее "Телеграф" писал, что в Орске (Оренбургская область РФ), где произошло крупнейшее наводнение, продолжает ухудшаться ситуация. Сообщается о еще одном прорыве плотины, Кроме того, уйти под воду могут города еще в нескольких регионах.