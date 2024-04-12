"Україна така сама, як Росія": у США розповіли, як помилка Байдена підживлює прихильників Путіна

Адміністрація Байдена має всі можливості посилити підтримку України, але поки що не використовує всі ці механізми

За 2 роки повномасштабної війни Адміністрація Білого Дому так і не спромоглася чітко сказати, що буде перемогою України у війні. І цей аргумент "невизначеності" дуже активно використовує Республіканська партія, а також американці, які стали жертвами російської пропаганди.

На це вказав виконавчий директор некомерційної американської організації Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн. Свою думку з цього приводу він висловив у блозі.

"Простий приклад із особистого досвіду. Буквально кілька тижнів тому я взяв участь у дискусії у соцмережі Х (колишній Твіттер). Серед учасників — затяті прихильники правих ідей, теорій змов, фанати Дональда Трампа та інші посібники кремлівських ідей у Штатах (блогери-мільйоники Джексон) Хінкл, Алекс Джонс та інші менш відомі українцям спікери). Трансляцію подивилися понад 685 000 людей. Великі цифри навіть для США.", — розповів він.

За словами Епштейна, центральних тем було багато, але всі вони так чи інакше стосувалися тези: "Штати мають припинити підтримку України!". "Так-так, у найдемократичнішій країні, у найсильнішій країні світі серйозно обговорюють, яка Росія — могутня імперія і який Путін-диктатор — відмінний президент.", — додав він.

Епштейн вважає, що все це наслідок роботи російської пропаганди, яка захопила голови не лише деяких публічних людей у Штатах, а й багатьох простих американців в умовному Техасі чи Арканзасі. Подібна пропаганда активно використовує слабкі точки американського та українського суспільства. Порушує теми, які з одного боку мають право на обговорення, а з іншого — відверто виправдовують тезу, що "Україна нічим не відрізняється від Росії, вона слабка і у війні точно програє".

Він додав, що, крім іншого, для виправдання бездіяльності США активно використовуються тези про величезну корупцію в Україні, або відсутність у Києва якихось шансів на перемогу через те, що Росія постійно мобілізує тисячі людей і відправляє їх на фронт як гарматне. м’ясо".

Перебити ці дискусії з наданням допомоги Україні може лише Адміністрація Байдена, яка має всі можливості посилити підтримку України, але поки що не використовує всіх цих механізмів.

"Я дуже хочу вірити, що в такий складний час в американських політиків знайдеться воля, щоб насправді показати силу демократію, підтримати Україну і завдати Росії стратегічної поразки, поки що не пізно"., — Уклав він.

Нагадаємо, що Конгрес США ще восени 2023 року не може дійти консенсусу щодо виділення фінансової допомоги Україні. Цього року Сенат нарешті схвалив законопроєкт, який передбачає виділення нашій країні близько 60 млрд. Документ було передано до Палати представників. Але там його й досі не винесли на розгляд. Проти сенатського законопроєкту виступав речник Джонсон. Він зажадав, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Тим часом у Палаті представників розглядають можливість надання безвідсоткового кредиту офіційному Києву замість гранту без необхідності повернення. Також ідею підтримує експрезидент Дональд Трамп. Саме він останніми місяцями активно гальмує допомогу України.

Раніше "Телеграф" повідомив, що США можуть видати Україні кредит замість фіндопомоги. Депутат Олександр Мережко пояснив, наскільки це критично.