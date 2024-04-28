"Навіть грошей немає на кафе": У Держдумі порівняли росіян з алкашами

Російська влада відверто сміється зі свого народу

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання і депутат Держдуми РФ Ірина Родніна прокоментувала гучні слова російського коментатора Дмитра Губернієва. Він нещодавно заявив, що Росія – неспортивна країна.

Відповідний коментар Родніної наводить sport24.ru. Ірина вважає, що вулицями РФ блукають лише алкаші, які не мають грошей на кафе.

"Багато хто говорить, що Росія – неспортивна країна? Не розумію, чому це має бентежити. Якщо говорити про професійних спортсменів, то ми досить спортивна країна. Але якщо говорити про загальний рівень фізичної активності, то явно ні.

Народ поки що за здоров’ям біжить до лікарів, а не займається своїм тілом та духом самостійно. Не знаю, кого на вулиці більше, людей з алкоголем чи спортсменів. Не рахувала і не звертала увагу. Спортсменів на вулиці взагалі не дуже багато – якщо й займаються, то у спортивних спорудах. А на вулиці лише алкаші, які не мають грошей на кафе", – сказала Родніна.

У мережі розкритикували Ірину за таке ставлення до власного народу. Користувачі пишуть, що саме Ірина та інші представники влади винні у низьких доходах росіян.

Нагадаємо, Родніна не вперше потрапляє у подібний скандал. Раніше Ірина порівняла росіян із собаками. Крім того, Родніна висміяла версію російської сторони у справі фігуристки Каміли Валієвої.