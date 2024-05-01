Як по накатаній: в РФ вже засуджений за вбивство зек-вагнерівець знову скоїв злочин і хотів сховатися на фронті, деталі

Хотів таким чином розрахуватися з кредиторами

Зарізав служителя мечеті, а після спробував повернутися на фронт добровольцем. Раніше помилуваний Путіним вагнерівець скоїв чергове вбивство, цього разу у Саратовській області, що в Росії.

Про це повідомляє російське видання Astra. Зазначається, що вбивство скоїв 36-річний Раїль Хайров — раніше вже засуджений за замах на вбивство, вбивство та підпал.

"Вбивство сталося ще 16 квітня. Його жертвою став 45-річний Ібрагім Ісяняєв — багатодітний батько, муедзин у місцевій мечеті та скупник худоби. Йому колишній ув'язнений Хайров представився продавцем двох бугаїв. Так він виманив служителя мечеті з грошима з дому", — пише видання.

Повідомляється, що Хайров мав борги й таким чином вирішив розрахуватися з кредиторами. Коли Ісяняєв відмовився віддавати гроші, вагнерівець вбив його. Завдав удару ножем у серце та забрав 300 тисяч рублів з автівки жертви.

Після вбивства, раніше помилуваний вагнерівець завантажив труп у "Газель" вбитого, відвіз до Ульяновської області (саме звідти родом убивця) та скинув у річку. Автівку вбивця спалив. Потім автобусом поїхав до бойовиків у "ДНР", щоб знову записатися добровольцем на фронт. У Донецьку чоловіка затримали.

Повідомляється, що нині Хайров перебуває у СІЗО. Він визнав свою провину — чоловікові загрожує довічне. Щоправда, немає жодних гарантій, що Хаврова знову не помилують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і зґвалтував дівчину в чужій машині. Нині його затримано.