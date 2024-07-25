Світоліна, Костюк та інші українки на Олімпійських іграх у Парижі: розклад та результати

У чоловічому тенісі Україна представлена не буде

У суботу, 27 липня, на Олімпіаді-2024 у Парижі стартує олімпійський тенісний турнір. Змагання відбудуться на кортах "Ролан Гаррос-2024", де нещодавно відбувся Відкритий чемпіонат Франції-2024.

На Олімпіаду-2024 кваліфікувалась максимальна кількість українських тенісисток-одиночниць, а в парному тенісі Україну на іграх представлять два жіночі дуети. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад, результати українок на Олімпійському тенісному турнірі у Парижі (оновлюється)

Одиночний розряд.

Марта Костюк (Україна, №19 WTA) — Юлія Путінцева (Казахстан, №30 WTA)

Даяна Ястремська (Україна, №26 WTA) — Лаура Пігоссі (Бразилія, №110 WTA)

Еліна Світоліна (Україна, №31 WTA) — Моюка Утідзіма (Японія, №66 WTA)

Ангеліна Калініна (Україна, №47 WTA) — Аранча Рус (Нідерланди, №62 WTA)

Парний розряд.

Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна) — Магда Лінетт/Аліція Росольська (Польща)

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) — Ван Синьюй/Чжен Сайсай (Китай)

Нагадаємо, перед Іграми в Парижі українські тенісистки зіграли на "Вімблдоні-2024". Додамо, що Світоліна стала прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади у Парижі.