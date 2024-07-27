"Абсолютно проукраїнський": у Нацполіції охарактеризували підозрюваного у вбивстві Фаріон

Хлопець дійсно був учасником "певних груп", де йому давали поради та рекомендації щодо підготовки до вбивства

В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та колишнього народного депутата Ірини Фаріон, є "абсолютно проукраїнським". Щобільше, 18-річний хлопець вважає, що вчинив правильно.

Про це сказав заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в ефірі "Радіо Свобода". Він сказав, що особисто поспілкувався з підозрюваним у вбивстві та вважає, що той справді проукраїнський.

"Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви — не знаю, скаже він про це журналістам чи не скаже", – сказав Нєбитов.

Він додав, що хлопець, судячи з усього, дійсно був учасником "певних груп", де йому давали поради та рекомендації щодо підготовки до вбивства. Зокрема саме там йому розповіли, як маскуватися, бути непомітним на вулиці та втекти після того, як скоїв замах.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — що про нього відомо

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. А батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Також міністр МВС Ігор Клименко сказав, що йому оголошено про підозру. В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, склав список наступних можливих жертв. Однією з них мав стати народний депутат Максим Бужанський. "Телеграф" розповідав, що про нього відомо.