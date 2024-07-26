Українцям варто розраховувати лише на себе? В "Укренерго" розповіли, що буде взимку

Кудрицький дав чесну відповідь стосовно того, чи буде наступна зима важчою за 2022/23

Раніше в Міністерстві енергетики заявили, що підготовка до зими йде повним ходом, і цю тезу підтверджують в "Укренерго". Енергетики працюють без вихідних, аби підготуватись до опалювального сезону, і магістральна мережа вже готова забезпечувати зимові обсяги споживання.

Позитивні прогнози стосовно генеруючих потужностей. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про це на брифінгу.

Як енергетики готуються до зими

"Всі енергетики, всі енергокомпанії, і "Укренерго тут не виключення, дуже інтенсивно, без вихідних працюють над підготовкою до опалювального сезону… Можна сказати, що магістральна мережа на сьогодні готова в повному обсязі забезпечувати споживання кожного регіону", ― сказав Кудрицький.

Він зазначив, що йдеться про магістральні мережі, за винятком тих, які постійно обстрілюються та де ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Проте ці роботи не є дуже масштабними. Підстанції мають відповідний рівень захисту та резерв обладнання, тому їх швидко відновлюють.

Магістральні мережі готові забезпечувати не лише літні обсяги споживання. Йдеться й про збільшені обсяги.

"Ми, власне, уже готові не тільки забезпечувати літні обсяги споживання, а й навіть зимові обсяги. Тут треба звичайно винести за дужки ті постійні атаки, які тривають на наші енергооб'єкти і наслідки яких ми повинні постійно виправляти, усувати", ― сказав Кудрицький.

В "Укренерго" сподіваються увійти максимально підготовленими у зиму 2024/25. Кудрицький поділився прогнозом стосовно генеруючих потужностей.

"Що стосується генеруючих потужностей, тут я вважаю є всі шанси виконати і навіть перевиконати план, тому будемо розраховувати, що ввійдемо у зиму максимально готовими, з максимальною кількістю електростанцій в роботі", ― сказав він.

Чи буде ця зима важчою

"Я помітив, що останнім часом стала популярна така теза, що люди можуть розраховувати тільки на себе. Все ж таки, мені здається, що для чогось існує енергосистема, і для чогось існують енергетики в цій країні", ― відповів Кудрицький на запитання, чи варто українцям розраховувати лише на себе.

Ситуація в енергосистемі залежить від багатьох факторів. Голова правління "Укренерго" перерахував, на кого насправді можуть розраховувати українці.

"Всі українські споживачі безумовно можуть розраховувати перш за все на наші Збройні сили, сили протиповітряної оборони. В другу чергу вони можуть розраховувати на енергетиків, і ви можете бути впевнені, що енергетики будуть займатись відновленням і забезпеченням сталої роботи всіх енергооб’єктів 24/7. І я б сказав у третю чергу споживачі можуть розраховувати на себе", ― сказав Кудрицький.

В українців вже є прилади, які допомагають мінімізувати наслідки відключень. Проте ефективно працювати можна лише в команді. І тоді вдасться пройти зиму, якою важкою б вона не була.

"Кожен з нас уже має такі побутові ноу-хау, і таким чином убезпечити себе і мінімізувати якісь там побутові наслідки відключень електроенергії, з якими досі ще стикаються українські споживачі. Тому тут би я сказав, що потрібна командна робота. Ми говорили про цю тріаду: ППО, енергетики, споживачі. В такій команді ми зможемо і до зими підготуватись, і ми безумовно пройдемо наступну зиму, якою б складною вона не була", ― сказав Кудрицький.

У голови правління "Укренерго" запитали, чи буде ця зима важчою за зиму 2022/23, коли українці вперше зіткнулись з відключеннями світла. Кудрицький дав чесну відповідь.

"Це дуже сильно залежить від характеру обстрілів, який ми з вами не можемо знати. Якби хтось мені сказав, якими будуть обстріли і пошкодження енергооб’єктів, я би зміг вам відповісти на це запитання… Але чесна відповідь полягає у тому, що ніхто не знає, що буде робити наш ворог", ― сказав Кудрицький.

Раніше експерт з енергетики Святослав Павлюк заявив, що українцям доведеться купувати обладнання вартістю 3-4 тисячі доларів, щоб легше справлятись з відключеннями світла. Нібито десятиліттями народ "проїдав" кошти, недоплачуючи за тариф, а тепер треба думати про власну енергонезалежність. Його слова викликали бурхливу реакцію в соцмережах.

Як повідомляв "Телеграф", в "Укренерго" підтвердили аварію на Південноукраїнській АЕС. Міністр енергетики Галущенко раніше спростовував цю інформацію.