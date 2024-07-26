Про панаму та ставлення до Фаріон і Путіна: що сказав підозрюваний Зінченко після суду (відео)

Деякі питання залишились без відповідей, бо вони "нудні"

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко, якому суд обрав запобіжний захід, не визнав своєї провини. Після засідання він відмовився коментувати своє ставлення до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна. Зазначається, що на деякі питання Зінченко відмовився відповідати, назвавши їх нудними.

Водночас він наголосив, що "не знає" як ставиться до вбитої мовознавиці Ірини Фаріон і "нічого" з нею не робив.

"Я нікого не вбивав. З Фаріон я нічого не робив", — заявив в суді В'ячеслав Зінченко.

Проте юнак підтвердив, що "замовляв схожі окуляри та панаму, які зображені на фото підозрюваного".

Він відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, аргументуючи це тим, що "не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання".

А от на питання про ставлення до Росії підозрюваний сказав: "Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна (російського диктатора Володимира Путіна — Ред.), до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно".

Проте деякі питання кореспондентів залишилися без відповіді, адже вони не "цікаві" для Зінченка. Зокрема, він не відповів, що саме робив у Львові в день вбивства Фаріон. Водночас стало відомо, що Зінченко дипломований оператор БПЛА та після взяття під варту так і не спілкувався з батьками.

Раніше "Телеграф" писав, що донька вбитої Фаріон накинулася на підозрюваного в суді. Він їй зухвало відповів.