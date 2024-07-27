Заборона транзиту нафти через Україну: Фіцо заявив, що запропонував Києву варіанти

Найближчим часом відбудуться інтенсивні перемовини між представниками усіх зацікавлених країн

Словаччина запропонувала Україні "технічні рішення" щодо відновлення транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через українську територію. Словаччина сильно залежить від нафти, яка йде через нафтопровід "Дружба".

Про це написав прем’єр Словаччини Роберт Фіцо у своєму Facebook 26 липня. За його словами, він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо питання відновлення транзиту нафти.

"Я запропонував нашому українському партнеру технічне рішення, в якому мали б взяти участь кілька країн, в тому числі Словаччина. Відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovnaft, оскільки альтернативні джерела нафти є більш дорогими і можуть бути навіть технологічно непридатними", – заявив він.

Фіцо також заявив, що найближчим часом відбудуться інтенсивні перемовини між представниками усіх зацікавлених країн щодо цього питання. Цікаво, що пресслужба українського уряду не повідомляла про телефонну розмову між Фіцо та Шмигалем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто поскаржився на українські санкції, через які було запроваджено заборону на транзит нафти.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував Україну через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Він пригрозив відреагувати на такі дії.