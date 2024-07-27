До Росії вивезли українського титану на 90 мільйонів: до схеми причетний підсанкційний олігарх з РФ

Шелков вивозив сировину з Демурінського гірничо-збагачувального комбінату у Дніпропетровській області

До Росії вивезли українського титану на суму понад 90 мільйонів гривень, який потім передали компаніям з військової сфери російської промисловості. До схеми причетний підсанкційний російський олігарх, поплічник терористів Михайло Шелков, який вже отримав підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України. Також інформацію про схему та підозру підтвердило Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що за даними слідства Шелков впродовж 2020-2021 років організував передачу титановмісних концентратів на 90 млн гривень компаніям, які причетні до виготовлення озброєння для потреб російських терористів. Компанії, які отримували титан, сприяли підготовці агресивної війни російського терористичного режиму проти України.

Шелков вивозив сировину з Демурінського гірничо-збагачувального комбінату у Дніпропетровській області через схему з підставними компаніями. Офіційно покупцем концентрату була австрійська компанія, яка купувала його за заниженими цінами. Фактично ж концентрат відвантажувався на російські підприємства, які сплачували його вартість на рахунки австрійської компанії. Вже потім компанія виплачувала українському підприємству занижену вартість концентрату.

Різниця осідала у кишенях Шелкова, який з 2012 року володів комбінатом, а у 2021 році потрапив під українські санкції. В Україні олігарх не сплатив податків на 18,5 млн гривень, не кажучи вже про те, що стратегічно важлива сировина потрапила до рук російських терористів. Конфіскувати комбінат у Шелкова Апеляційна палата ВАКС за скаргою Мін'юсту змогла тільки у 2023 році.

Нагадаємо, США та Велика Британія ввели нові санкції проти російського терористичного режиму, які спрямовані на обмеження доходів Росії від експорту важливих металів – алюмінію, міді та нікелю. Віднині імпорт російських алюмінію, міді та нікелю до Сполучених Штатів заборонено, а також заборонено використовувати ці метали на світових біржах металів та у позабіржовій деривативній торгівлі у випадку, якщо вони мають російське походження.

Втім, уже давно не секрет, що росіяни обходять санкції в багатьох сферах. Наприклад, у сфері виробництва боєприпасів. У російських ракетах і безпілотниках, якими терористи вранці 22 березня атакували Україну, було щонайменше 300 типів різних іноземних компонентів, а їхня загальна кількість становила понад 7,5 тисяч одиниць. Усі вони потрапили до Росії, попри санкції, які запровадили західні держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни оминають санкції через "крипту" і ЗМІ з’ясували, як їм це вдається.