Карпати стали "жіночим курортом": де відпочивають українці цього літа, популярні напрямки

"Телеграф" поспілкувався з кількома туроператорами та дізнався, які зараз тренди на відпочинок

За вікном спека і саме у розпалі сезон відпусток, проте поїхати на омріяний відпочинок та оздоровитися — завдання із зірочкою. Адже треба не лише встигнути забронювати номер в готелі, а й бажано знайти вигідну ціну.

Внутрішній туризм за роки війни здорожчав через ряд вагомих факторів, а місця в готелях та тури розбирають як гарячі пиріжки.

"Телеграф" поспілкувався з кількома українськими туроператорами, аби з’ясувати, як змінилися ціни, у чому причина здорожчань, які напрямки для відпочинку є найбільш популярними.

Чому зросли ціни і на скільки

Директор туристичної фірми (туроператор) з Хмельницького "Партнер Тур" Тетяна Бондар каже, що зараз дорожчають харчування та готелі. Причинами є зростання цін на комунальні послуги, загальне здорожчання продуктів по країні тощо.

"Ми навіть чекали більшого зростання ціни, але завдяки готельєрами, завдяки власникам садиб, (вони розуміють, який зараз час), тому є підняття лише на той відсоток, на який збільшилась ціна", — розповідає директор туристичної фірми.

Водночас компанія Flixess, яка організовує активні тури (підйоми на гірські вершини, катання на лижах і сноубордах, рафтинг, сплави на каяках), на здорожчення не скаржиться: "Тут все у рамках щорічної зміни цін. Не можемо сказати, що помітили якийсь значний нетиповий приріст. До того ж у нас є система лояльності, бонусні винагороди і промокоди, які дозволяють отримати знижки на тури і тоді ціна стає вигіднішою", — зазначили в компанії.

Карпати стали "жіночим курортом"

Найпопулярнішим напрямком серед клієнтів у своїй фірмі Тетяна Бондар називає Закарпаття. Від турів на море довелося відмовитися з міркувань безпеки.

"Раніше можна було спокійно поїхати в Одесу, хоча зараз теж люди ризикують. Але зараз ми турів не робимо, бо це відповідальність", — каже Бондар і додає, що раніше, приміром, у Залізному Порту можна було гарно відпочити за хороші кошти.

Закарпаття

Тому зараз популярним напрямком стало Закарпаття завдяки своїм термальним водам й озерам. Однак тут також є свої зміни, які відбулися протягом останніх років:

"Не можна сказати, що стало менше людей на тури в Карпати. Єдине, що Карпати більше стали жіночим курортом, тому що досить такий сильні блок-пости і чоловіки не ризикують туди їхати", — ділиться враженнями директор туристичної фірми.

Окрім того, зараз більше охочих відпочити, ніж пропонованих місць.

Сфера пристосувалася до відключень

Також, сфера пристосувалася до відключень світла. Переважно всі мають генератори, у зимовий період подавалося тепло і постійно є гаряча вода.

Активний відпочинок: найпопулярнішою є Україна

У команді Flixess розповіли, що вибір закордонних напрямків звузився в сторону бюджетніших і популярніших.

"Для екзотичних і дорогих турів провайдери просто не можуть зібрати мінімальну групу для його проведення. Це повʼязано і з забороною виїзду чоловіків, і з ускладненнями транспортного сполучення", — розповіли у компанії, зазначивши, що багатьох відлякує довготривалий переїзд до найближчого аеропорту. Якщо раніше дорога до літака займала кілька годин, то зараз це близько доби.

Така ж ситуація і з екстремальними турами.

Відповідно, найпопулярніший зараз відпочинок в Україні. У компанії відзначили, що бронюють сплави, походи і екскурсійні тури приблизно в однаковій кількості.

"Попит настільки зріс, що на початку минулорічного сезону ми розширили базу організаторів турів по Україні для співпраці, бо, банально, на окремі тури не було місць далеко наперед", — розповідають у компанії.

Позначилася і ситуація з безпекою. Деякі популярні до війни напрямки або закриті (наприклад, Чорнобиль), або окуповані.

"Багато людей постійно цікавляться подібними напрямками, але наразі ми вимушені відмовляти туристам, бо відвідування таких локацій неможливе і небезпечне", — додали в компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як тепер виглядає один з найпопулярніших раніше пляжів окупованого Бердянська. Пляж №3 попри гарну погоду та розпал сезону, вражає пусткою та занедбаністю.