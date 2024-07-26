Бужанський розповів "Телеграфу", як зміниться його життя після новин про потенційний замах

Нардеп прокоментував і ймовірність російського сліду

Народний депутат України Максим Бужанський, який був у списку наступних потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, заявив, що не планує жодним чином змінювати своє життя. Народний обранець впевнений, що нині вся увага суспільства має бути прикута до подій на фронті.

Про це він сказав у коментарі виданню "Телеграф". На питання нашої журналістки про те, чи планує він, у світлі останніх подій, посилити свою охорону і чи помічав якісь ознаки стеження за собою, нардеп відповів просто:

— Нічого незвичайного не помічав, вважаю, що увага всіх зараз прикута до подій на фронті, жодних змін у своєму способі життя не планую.

Також Бужанський прокоментував ймовірність російського сліду у вбивстві Фаріон. За його словами, виключати таку версію не варто.

"Одинадцятий рік йде війна, і в будь-яких трагедіях подібного роду може бути слід, роль, вплив Російської Федерації. Чи це так у випадку вбивства Ірини з'ясує слідство", — мовив народний обранець.

Нагадаємо, мовознавицю та професорку Ірину Фаріон вбили у Львові 19 липня. Відома українська філологиня стала жертвою замаху, у неї стріляли. Жінка чотири години боролася за життя, проте лікарі не змогли витягнути її з того світу.

25 липня ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний дніпрянин на ім’я В'ячеслав Зінченко. 26 липня йому оголосили про підозру у вбивстві. Нині тривають слідчі дії та судові засідання.