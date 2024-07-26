Скрєпно: саморобний самогонний апарат вбив трьох осіб у російському місті

Вогонь горів на території у понад 200 квадратних метрів, загинуло троє росіян

У російському Ульяновську вдень 26 липня сталася пожежа у багатоповерховому будинку, яка забрала життя трьох росіян. Попередньо, причиною загоряння став саморобний самогонний апарат із газовим пальником, який вийшов з ладу.

Про це повідомляє російський канал SHOT. За даними каналу, окрім трьох загиблих росіян ще четверо постраждали: трьох ушпиталили, одного відправили на амбулаторне лікування.

Загалом загинуло дві жінки та трирічна дитина, постраждалі отримали численні опіки та отруєння продуктами горіння. Пожежа вирувала на площі у 200 квадратних метрів, квартира повністю вигоріла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У Росії спалахнула потужна пожежа на "непростому" підприємстві. Воно виробляє сировину, що містить фосфор, яка може бути використана для виробництва заборонених боєприпасів.

Як повідомлялося раніше, у Курській області спалахнула пожежа на заводі електроніки у населеному пункті Коренево. Місцева влада заявила, що причиною став "коптер ЗСУ", хоча для цього йому довелося б пролетіти не менше 20 кілометрів в один бік.

У Єкатеринбурзі (РФ) спалахнула масштабна пожежа на важливому оборонному заводі. Всю округу затягло їдким білим димом. Пожежа виникла на території "Уралтрансмашу" — підприємстві, що спеціалізується на виробництві військової техніки, верстатів, а також трамвайних вагонів. Також є єдиним підприємством РФ, яке виробляє САУ.