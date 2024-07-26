"Сильно не збуджуйтесь": у чому суть "мирного плану Трампа" з $500 млрд для України

Реалізація плану поставить Москву на коліна

Колишній державний секретар США Майк Помпео опублікував статтю можливого "мирного плану" з 7 гіпотетичних пунктів, який Дональд Трамп може застосувати задля завершення війни в Україні. Він включатиме ленд-ліз на 500 мільярдів доларів та скасування обмежень на види та застосування озброєння, яке Київ отримає від Вашингтона.

Про це йдеться у статті, опублікованій у The Wall Street Journal під авторством Майка Помпео та Девіда Урбана, колишнього старшого радника президентської кампанії Трампа. Матеріал називається "Мирний план Трампа для України".

"Мирний план Трампа" з 7 пунктів

Майк Помпео впевнений, що республіканець допоможе Києву виграти у війні. Саме Трамп у 2017 році дозволив передати Україні перше важке озброєння, дозволивши поставки Javelin.

"Експерти стверджують, що якщо Дональда Трампа буде переобрано, він припинить допомагати Україні, віддасть її територію [Росії] та вестиме справи безпосередньо з Володимиром Путіним, щоб нав’язати ганебний "мир" Україні. [Однак] немає доказів того, що така капітуляція буде частиною політики Трампа як президента, натомість багато що свідчить про протилежне", — йдеться у статті.

У матеріалі автори перераховують гіпотетичні пункти, які б могли бути складовими мирного плану Трампа. Зазначимо, що не всі з них стосуються конкретно допомоги Україні.

Створення програми ленд-лізу для Києва на 500 мільярдів доларів. Скасування обмежень на купівлю та використання усіх видів зброї. Зобов’язання усіх членів НАТО витрачати на оборонні витрати не менше 3% від ВВП. Активізація оборонної промисловості США. Запровадження реальних санкцій проти Росії. Відновлення зв’язків з Ізраїлем та Саудівською Аравією заради боротьби з Іраном. Вивільнення енергетичного потенціалу США для обвалу цін на нафтопродукти та зменшення фінансування військової машини РФ.

Автори статті впевнені, що саме це наблизить Україну та Росію до перемовин. У Кремлі зрозуміють, що не зможуть виграти.

"Війна негайно припиняється. Україна нарощує значні сили оборони, щоб Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російської окупації та заявленої анексії будь-яких територій України — так само як ми ніколи не визнавали радянського "приєднання" держав Балтії й не визнавали Східної Німеччини до 1974 року. Крим демілітаризовано. Україна відновлюється коштом репарацій із заморожених резервів Центрального банку Росії, а не коштами платників податків США", — йдеться у матеріалі.

Реакції соцмереж

Журналіст та військовий Петро Шуклінов прокоментував цей "мирний план". Він зазначив, що це опубліковано для Путіна, аби він почав говорити про реальний мир. Зеленському озвучували зовсім інші умови, нібито навпаки обмежать у постачанні зброї та змусять віддавати території ворогу.

"Цей план озвучено для Путіна. Тому сильно не збуджуйтесь. Путіну сказали публічно, що буде, якщо він не почне говорити про реальний мир. Не про омріяний, а про реальний, який потребує компромісів", — написав Шуклінов.

Думки коментаторів розділились. Хтось писав, що Трампу не стати знову президентом США, а хтось зазначив, що умови для Зеленського вже виконуються, а план для Путіна є лише ілюзією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про що Трамп говорив з Зеленським. Республіканець знову заговорив про завершення війни в Україні.