Мобілізація на Закарпатті: в Ужгороді чоловіка силоміць затримали та відвезли на військовому бусі

Чоловіка затримали через 2 години після конфлікту на блокпосту, але претензій до нього не було

Робота співробітників ТЦК на Закарпатті неодноразово викликала запитання. У п’ятницю, 26 липня, виник черговий скандал навколо затримання чоловіка у цьому регіоні. Про це "Телеграфу" розповіли в адвокатському об’єднанні "Актум". За словами юристів, об’єктом інтересу з боку правоохоронців та військових став їхній клієнт.

Вранці приблизно о 09:00 на трасі Київ-Чоп М06 біля с. Кінчеш чоловіка зупинили на блокпосту. Там перебували представники поліції, ТЦК та СБУ. У фірмі "Актум" стверджують, що їх клієнт мав при собі всі необхідні документи, зокрема дійсний військово-обліковий документ. Однак на місці подій виник конфлікт. Із затриманим спілкувалися і співробітники СБУ, і поліції. Після цього чоловік покинув блокпост.

"О 11:30 на парковці АТБ в Ужгороді, де перебували затриманий та його дружина, під’їхали три автомобілі зі озброєними людьми. Вони заявили про нібито кримінальне провадження стосовно чоловіка. Клієнта із застосуванням фізичної сили та під загрозою зброї посадили у білий мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку", — заявили "Телеграфу" у фірмі "Актум". Уточнюється, що чоловік проживає у Києві, хоча сам із Донецької області.

Дружина затриманого вела аудіо- та відеофіксацію подій, а також протидіяла спробам відвезти її чоловіка. Поліція, яка приїхала на місце події на виклик, не перешкоджала людям у формі. Пізніше вона склала протокол на дружину затриманого за порушення правил дорожнього руху.

Затримання чоловіка в Ужгороді працівниками ТЦК

За даними захисту, чоловіка було доставлено до Ужгородського РТЦК та СП, зв’язок з ним на момент публікації матеріалу відсутній.

В Ужгородському районному управлінні Національної поліції України "Телеграфу" підтвердили факт виклику своїх співробітників щодо цієї ситуації, зазначивши, що на місці були співробітники міського ТЦК. Джерела у правоохоронних відомствах стверджують, що дані про затриманого нібито були відсутні в системі "Оберіг". При цьому незрозуміло, чому в такому разі його не затримали раніше на блокпосту. За наявною інформацією, затриманий на військовому обліку перебував.

Заява в поліцію

"Телеграф" зв’язався із Ужгородським РТЦК. Там нам півтори години обіцяли роз’яснити ситуацію, проте зрештою черговий відповів, що жодних офіційних коментарів не буде.

Тим часом, деякі бійці ЗСУ зазначають, що кампанія з мобілізації не завжди забезпечує Сили оборони України якісним і мотивованим поповненням.