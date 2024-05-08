У Росії пенсіонер протаранив автобус із десятками військових РФ, що повертались з України: відео та наслідки ДТП

Українці відреагували на подію

Група окупантів у Росії потрапила у велику ДТП неподалік з кордоном з Україною. Дев'ять солдатів зазнали поранень.

Кадри події доступні на Telegram-каналі "Україна 365", пише dialog.ua. За даними російських ЗМІ, 69-річний пенсіонер на "Волзі" виїхав на зустрічну смугу та протаранив автобус із російськими військовими.

Інцидент трапився у Россошанському районі Воронезької області РФ, яка межує з окупованим Донбасом. Обидві машини внаслідок зіткнення викинуло у кювет.

В автобусі в цей момент було понад 30 мобілізованих ЗС РФ, яких везли з фронту. Відомо, що 9 із них отримали поранення, їх довелося терміново госпіталізувати. Водію "Волги" пощастило менше – він помер на місці від тяжких поранень. Його машина повністю згоріла.

Українці відреагували на подію. Вони у коментарях під дописом написали свою думку.

Варто зазначити, що у Воронезькій області це перше ДТП за останній період часу. Так, 11 російських військовослужбовців постраждали в ДТП на автомобілі Урал. Автомобіль з 22 військовослужбовцями-контрактниками перекинувся в Ольховатському районі Воронезької області.

Раніше "Телеграф" писав, що російські солдати, які повернулися з війни в Україні додому, продовжують вбивати, але вже на батьківщині. За останні два роки відомо про понад 100 подібних випадків.