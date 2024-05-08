В России пенсионер протаранил автобус с возвращавшимися из Украины десятками военных РФ: видео и последствия ДТП

Украинцы отреагировали на событие

Группа оккупантов в России попала в крупное ДТП неподалеку от границы с Украиной. Девять солдатов получили ранения.

Кадры происшествия доступны на Telegram-канале "Украина 365", пишет dialog.ua. По данным российских СМИ, 69-летний пенсионер на "Волге" выехал на встречную полосу и протаранил автобус с российскими военными.

Инцидент произошел в Россошанском районе Воронежской области РФ, граничащей с оккупированным Донбассом. Обе машины в результате столкновения выбросили в кювет.

В автобусе в этот момент было более 30 мобилизованных ВС РФ, которых увозили с фронта. Известно, что 9 из них получили ранения, пришлось срочно госпитализировать. Водителю "Волги" повезло меньше – он скончался на месте от тяжелых ранений. Его машина полностью сгорела.

Украинцы отреагировали на событие. Они в комментариях под сообщением написали свое мнение.

Следует отметить, что в Воронежской области это первое ДТП за последний период времени. Так, 11 русских военнослужащих пострадали в ДТП на автомобиле Урал. Автомобиль с 22 военнослужащими-контрактниками опрокинулся в Ольховатском районе Воронежской области.

Ранее "Телеграф" писал, что российские солдаты, вернувшиеся с войны в Украину домой, продолжают убивать, но уже на родине. За последние два года известно о более 100 подобных случаях.