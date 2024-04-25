Військові РФ продовжують вбивати, навіть повернувшись додому з України: журналісти підрахували кількість жертв

Найчастіше жертвами російських солдатів стають їхні близькі

Російські солдати, які повернулися з війни в Україні додому, продовжують вбивати, але вже на батьківщині. За останні два роки відомо про понад 100 подібних випадків.

Про це повідомляє російське видання "Верстка". Журналісти підрахували, хто найчастіше вчиняє злочини — мобілізовані чи помилувані в’язні.

Так, журналістам на підставі відкритих даних вдалося встановити, що з початку вторгнення в Україну російські солдати на батьківщині вбили щонайменше 107 людей, а ще 100 отримали тяжкі каліцтва, але вижили. Жертвами цих злочинів стали жителі 64-х регіонів РФ та невизнаної Південної Осетії. Статистика свідчить, що найчастіше жертвами "ветеранів" стають родичі або знайомі.

Ці злочини скоїли 175 військових армії РФ. Більшість припадає на злочинців, яких президент Володимир Путін помилував і відправив на війну — 91 людина проти 84 добровольців чи солдатів регулярних військ.

За 2023-2023 роки "ветерани" вчинили щонайменше 84 злочини, а саме:

55 вбивств (стаття 105 КК РФ), жертвами яких стали 76 осіб;

18 випадків завдання тяжких тілесних ушкоджень (стаття 111 КК РФ), внаслідок яких загинули 18 осіб;

9 порушень правил дорожнього руху (стаття 264 КК РФ), які спричинили смерть 11 осіб;

два схиляння до вживання наркотиків (стаття 230 КК РФ), унаслідок чого померли двоє неповнолітніх.

При цьому, за даними журналістів, із 45 помилуваних злочинців закон порушили щонайменше 24 особи. Найпоширенішим злочином стало навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, небезпечної для життя (ст. 111 КК РФ). Учасники війни, що повернулися, скоїли як мінімум 87 подібних злочинів, в результаті яких 18 людей загинули та ще 70 серйозно постраждали.

Найчастіше злочини за участю військових відбуваються на ґрунті побутових конфліктів або під дією алкогольних/наркотичних речовин. При цьому участь у війні в суді при розгляді більшої частини злочинів враховують як "пом’якшувальну обставину".

За даними видання "Сирена", більшість злочинів скоїли ув’язнені, які були завербовані в ПВК "Вагнер".

Також "Телеграф" розповідав про те, що "вагнерівець" повернувся з війни в Україні та вбив удома шістьох людей. Двоє з убитих – батько та син.