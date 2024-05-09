"Знущання над історією": Путін на параді в Москві похвалив окупантів та наїхав на Захід

Диктатор як завжди зробив низку заяв

У Росії на Червоній площі 9 травня традиційно зігнали парад, під час якого виступив диктатор Володимир Путін. Він виголосив свої завчені та затерті фрази про історію, долю Росії, Другу світову та інше. Примітно, що поки "лідер" країни-агресора каже, як РФ вшановує ветеранів, його окупанти на час повномасштабної війни вбили деяких із них і зруйнували їхні будинки.

Сьогодні вранці російські пропагандистські пабліки наповнилися безліччю відео з Путінськими промовами. У них він вихваляє учасників так званої "СВО", називаючи їх "героями", і звичайно ж, не забуває згадати Захід, який у Путіна завжди й в усьому винен.

"Телеграф" зібрав головні фрази диктатора, які вкотре показують його цинізм.

Головні фрази з виступу Путіна 9 травня:

Росія шанує відвагу всіх воїнів антигітлерівської коаліції;

Правду про другу світову хвилю намагаються спотворити, вона заважає тим, хто будує колоніальну політику на брехні;

Реваншизм і знущання з історії, виправдання нацизму — частина загальної політики західних еліт;

Усі учасники СВО є героями, із нею вся Росія;

Росія завжди пам’ятатиме і ніколи не забуде спільну боротьбу та традиції союзництва у боротьбі з нацизмом;

Ми відкидаємо претензії будь-якої держави чи альянсу на винятковість, знаємо, до чого веде непомірність таких амбіцій;

Наші стратегічні сили завжди в боєздатності, але Росія робитиме все, щоб не допустити глобального зіткнення;

На Заході хотіли б забути уроки Другої світової війни, а ми пам’ятаємо, що доля людства вирішувалася у грандіозних битвах під Москвою та Ленінградом, Ржевом, Сталінградом, Курском та Харковом, під Мінськом, Смоленськом та Києвом, у важких, кровопролитних боях від Мурманська. та Криму;

Захід намагається розпалювати у світі конфлікти, міжнаціональну ворожнечу, стримувати суверенні центри розвитку;

РФ не принижує значення другого фронту у Другій світовій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до "Дня перемоги" в Росії організували виставку західної техніки, яку вдалося захопити російським терористам в Україні. На Заході вже прокоментували цю "виставку трофеїв".