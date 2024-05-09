"Издевательство над историей": Путин на параде в Москве похвалил оккупантов и наехал на Запад

Диктатор как обычно сделал ряд заявлений

В России на Красной площади 9 мая традиционно согнали парад, в ходе которого выступил диктатор Владимир Путин. Он произнес свои заученные и затертые фразы про историю, судьбу России, Вторую мировую и прочее. Примечательно, что пока "лидер" страны-агрессора говорит, как РФ чтит ветеранов, его оккупанты на время полномасштабной войны убили некоторых из них и разрушили их дома.

Сегодня утром российские пропагандистские паблики наполнились множеством видео с речами Путина. В них он восхваляет участников так называемой "СВО", называя их "героями", и конечно же, не забывает упомянуть Запад, который у Путина всегда и во всем виноват.

"Телеграф" собрал главные фразы диктатора, которые в очередной раз показывают его цинизм.

Главные фразы из выступления Путина 9 мая:

Россия чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции;

Правду о второй мировой волне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи;

Реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политике западных элит;

Все участники СВО являются героями, с ними вся Россия;

Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом;

Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций;

Наши стратегические силы всегда в боеготовности, но Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения;

На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, а мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом, в тяжёлых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма;

Запад пытается разжигать в мире конфликты, межнациональную вражду, сдерживать суверенные центры развития;

РФ не принижает значение второго фронта во Второй мировой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ко "Дню победы" в России организовали выставку западной техники, которую удалось захватить российским террористам в Украине. На Западе уже прокомментировали эту "выставку трофеев".