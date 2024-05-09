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"Издевательство над историей": Путин на параде в Москве похвалил оккупантов и наехал на Запад

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Владимир Путин выступил на параде 9 мая Новость обновлена 09 мая 2024, 11:25
Владимир Путин выступил на параде 9 мая. Фото Коллаж "Телеграфа"

Диктатор как обычно сделал ряд заявлений

В России на Красной площади 9 мая традиционно согнали парад, в ходе которого выступил диктатор Владимир Путин. Он произнес свои заученные и затертые фразы про историю, судьбу России, Вторую мировую и прочее. Примечательно, что пока "лидер" страны-агрессора говорит, как РФ чтит ветеранов, его оккупанты на время полномасштабной войны убили некоторых из них и разрушили их дома.

Сегодня утром российские пропагандистские паблики наполнились множеством видео с речами Путина. В них он восхваляет участников так называемой "СВО", называя их "героями", и конечно же, не забывает упомянуть Запад, который у Путина всегда и во всем виноват.

"Телеграф" собрал главные фразы диктатора, которые в очередной раз показывают его цинизм.

Главные фразы из выступления Путина 9 мая:

  • Россия чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции;
  • Правду о второй мировой волне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи;
  • Реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политике западных элит;
  • Все участники СВО являются героями, с ними вся Россия;
  • Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом;
  • Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций;
  • Наши стратегические силы всегда в боеготовности, но Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения;
  • На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, а мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом, в тяжёлых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма;
  • Запад пытается разжигать в мире конфликты, межнациональную вражду, сдерживать суверенные центры развития;
  • РФ не принижает значение второго фронта во Второй мировой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ко "Дню победы" в России организовали выставку западной техники, которую удалось захватить российским террористам в Украине. На Западе уже прокомментировали эту "выставку трофеев".

Теги:
#Россия #Парад #Владимир Путин #9 мая