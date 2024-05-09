На параді в РФ 98-річному ветерану не дали води, щоб не псувати картинку: він мало не помер (відео)

Ветерану Другої світової стало погано і йому була потрібна вода

Сьогодні, 9 травня, російські чиновники, бажаючи вислужитись перед Путіним під час його улюбленого свята "Дня перемоги", влаштовували паради у різних містах. У спробах показати гарну картинку вони показали своє справжнє ставлення до винуватців цієї урочистості — ветеранів.

Про це свідчить випадок у Томську, про який розповідають російські ЗМІ. Там чиновники так намагалися створити гарну картинку для ТБ, що мало не загробили ветерана.

Справа в тому, що просто під час параду ветерану Другої світової стало погано і йому була потрібна вода. Попити старому ніхто не дав, більше того, дівчину, яка хотіла передати йому пляшку, вигнав заступник місцевого мера. Це нібито "псувало картинку для телебачення".

"Як підсумок, швидка до трибуни, високий тиск та зневоднення. Зараз лежу вдома з температурою 38…", — розповідає сам 98-річний ветеран.

Зазначимо, що 9 травня "День перемоги" над нацизмом святкують лише у Росії та Білорусі. У Європі відзначають день пам’яті та примирення, але у різні дати. Наприклад, Україна відзначає його 8 травня.

2024 року на парад у Москві зігнали близько 10 тисяч військових. Техніки вдвічі менше, ніж торік, а саме – 61 одиниця. Серед них 80-річний танк Т-34.