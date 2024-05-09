На параде в РФ 98-летнему ветерану не дали воды, чтобы не портить картинку: он чуть не умер (видео)

Ветерану Второй мировой стало плохо и ему была необходима вода

Сегодня, 9 мая, российские чиновники, желая выслужится перед Путиным в его любимый праздник "День победы", устраивали парады в различных городах. В попытках показать красивую картинку они показали свое настоящее отношение к виновникам этого торжества — ветеранам.

Об этом свидетельствует случай в Томске, о котором рассказывают российские СМИ. Там чиновники так пытались создать красивую картинку для ТВ, что чуть не угробили ветерана.

Дело в том, что прямо во время парада ветерану Второй мировой стало плохо и ему была необходима вода. Попить старику никто не дал, более того, девушку которая хотела передать ему бутылку, выгнал заместитель местного мэра. Это якобы "портило картинку для телевидения".

"Как итог, скорая к трибуне, высокое давление и обезвоживание. Сейчас лежу дома с температурой 38…", — рассказывает сам 98-летний ветеран.

Отметим, что 9 мая "День победы" над нацизмом празднуют только в России и Беларуси. В Европе отмечают день памяти и примирения, но в разные даты. К примеру, Украина отмечает его 8 мая.

В 2024 году на парад в Москве согнали около 10 тысяч военных. Техники вдвое меньше, чем в прошлом году, а именно — 61 единица. Среди них 80-летний танк Т-34.