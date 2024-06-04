У Росії націоналізували пов’язані з брендом "Хортиця" компанії: подробиці

Колишній власник цих компаній заперечує, що продовжує вести бізнес у Росії

У Росії націоналізували компанії, пов’язані з брендом горілки "Хортиця" та компанією Global Spirits. Раніше активи колишнього українського виробника заарештували.

Про це повідомляють росЗМІ. Компанію звинувачують у "екстремісткій діяльності", а саме у фінансуванні ЗСУ.

Позов генпрокуратури РФ був задоволений Ленінським судом Курська. Влада Росії стверджує, що власник однойменного українського холдингу бізнесмен Євген Черняк донатив на ЗСУ. На це йшли нібито навіть кошти, отримані від продажу на території РФ. Бізнесмена також оголосили у розшук в Росії.

Таким чином російська влада отримала в управління активи семи підприємств: заводу Феодосії коньяків і вин, "Кримського винного будинку", вологодського і підмосковного лікеро-горілчаних заводів "Російська північ" і "Джерельце і К" і дистриб’юторів "Традиції успіху", "Стандарт якості" і "Новий рівень". Усі вони були заарештовані на початку травня 2024 року тим самим судом у Курську. Причина, як стверджують у росЗМІ — менеджери компаній "проходили примусове лікування в психлікарні".

Сам Євген Черняк заперечує причетність до російських "доньок" свого холдингу. За його словами, він продав їх, але не уточнив коли саме. При цьому в Україні проти нього відкрито кримінальну справу з цього приводу. У СБУ стверджують, що Черняк не продавав бізнес у Росії та на тимчасово окупованій території, і продовжує отримувати прибуток, а також сплачувати податки до бюджету країни-агресора. В Україні компанія Черняка Global Spirits володіє брендами "Хортиця", "Первак" та "Шустов".

Також "Телеграф" розповідав про те, що суддя з Києва зробила "подарунок" білоруському диктатору Олександру Лукашенку. Вона зняла арешт із мільярдів гривень і дозволила йому розпоряджатися цими грошима.