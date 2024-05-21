У Росії вченому дали 14 років за держзраду: чим він займався

З 2018 року в РФ заарештували щонайменше 12 вчених, які займалися вивченням фізичних процесів при гіперзвукових швидкостях

У Росії 77-річного новосибірського фізика Анатолія Маслова засудили до 14 років колонії суворого режиму. Рішення винесено у справі про держзраду.

При цьому прокуратура вимагала вченому 17 років колонії суворого режиму. Про це повідомляють росЗМІ.

Варто зазначити, що Маслов понад 20 років працював заступником директора з наукової роботи в Інституті теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ) Сибірського відділення РАН. Він займався аеродинамічний напрямок.

Вченого затримали у липні 2022 року. За даними росЗМІ, його звинуватили у передачі Китаю даних, пов’язаних із гіперзвуком. Суд відправив його до московського СІЗО "Лефортове". У лютому 2024 року Маслов переніс серцевий напад під вартою.

Крім того, за тією ж статтею про держзраду ФСБ затримала колегу Маслова з Сибірського відділення РАН Дмитра Колкера, завідувача лабораторії квантових оптичних технологій в Інституті лазерної фізики. Нещодавно його засудили до 7 років колонії суворого режиму. Він працював над програмою гіперзвукових літаків "Аякс".

Зазначається, що міський суд Санкт-Петербурга розглянув справу Анатолія Маслова у закритому режимі, оскільки вона засекречена. Сам вчений свою провину не визнав.

Крім того, за звинуваченням у держзраді заарештували колегу Маслова, директора Інституту теоретичної та прикладної механіки, 57-річного Олександра Шиплюка. Його звинуватили у передачі документів під час наукової конференції у Китаї у 2017 році. Сам він заявляє, що ця інформація є у відкритому доступі.

Варто зазначити, що з 2018 року в Росії заарештували щонайменше 12 вчених, які займалися вивченням фізичних процесів за гіперзвукових швидкостей.

Раніше "Телеграф" розповів, як пов’язані арешти вчених у РФ з "невловимими ракетами Путіна", гіперзвуковими "Кинжалами".