У Росії вченому дали 14 років за держзраду: чим він займався
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З 2018 року в РФ заарештували щонайменше 12 вчених, які займалися вивченням фізичних процесів при гіперзвукових швидкостях
У Росії 77-річного новосибірського фізика Анатолія Маслова засудили до 14 років колонії суворого режиму. Рішення винесено у справі про держзраду.
При цьому прокуратура вимагала вченому 17 років колонії суворого режиму. Про це повідомляють росЗМІ.
Варто зазначити, що Маслов понад 20 років працював заступником директора з наукової роботи в Інституті теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ) Сибірського відділення РАН. Він займався аеродинамічний напрямок.
Вченого затримали у липні 2022 року. За даними росЗМІ, його звинуватили у передачі Китаю даних, пов’язаних із гіперзвуком. Суд відправив його до московського СІЗО "Лефортове". У лютому 2024 року Маслов переніс серцевий напад під вартою.
Крім того, за тією ж статтею про держзраду ФСБ затримала колегу Маслова з Сибірського відділення РАН Дмитра Колкера, завідувача лабораторії квантових оптичних технологій в Інституті лазерної фізики. Нещодавно його засудили до 7 років колонії суворого режиму. Він працював над програмою гіперзвукових літаків "Аякс".
Зазначається, що міський суд Санкт-Петербурга розглянув справу Анатолія Маслова у закритому режимі, оскільки вона засекречена. Сам вчений свою провину не визнав.
Крім того, за звинуваченням у держзраді заарештували колегу Маслова, директора Інституту теоретичної та прикладної механіки, 57-річного Олександра Шиплюка. Його звинуватили у передачі документів під час наукової конференції у Китаї у 2017 році. Сам він заявляє, що ця інформація є у відкритому доступі.
Варто зазначити, що з 2018 року в Росії заарештували щонайменше 12 вчених, які займалися вивченням фізичних процесів за гіперзвукових швидкостей.
Раніше "Телеграф" розповів, як пов’язані арешти вчених у РФ з "невловимими ракетами Путіна", гіперзвуковими "Кинжалами".