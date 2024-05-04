"Свідчення відчаю": у МЗС України прокоментували оголошення в розшук Зеленського у Росії

А от ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна реальний

У суботу, 4 травня, Міністерство внутрішніх справ (МВС) РФ оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського. У Міністерстві закордонних справ (МЗС) вже прокоментували цю подію.

Назвавши, її "свідченнями відчаю". Про це йдеться на сайті МЗС.

"Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", — пише Міністерство.

Також у МЗС нагадали, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним. Він підлягає виконанню у 123 державах світу.

Нагадаємо, що також МВС Росії оголосило у розшук експрезидента України Петра Порошенка. Підстави та відповідні статті щодо цього не вказано.

Пізніше до цього списку потрапив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк.

Раніше "Телеграф" писав, за допомогою чого Росія коригує свої атаки по Україні.