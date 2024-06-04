В России национализировали связанные с брендом "Хортица" компании: подробности

Бывший владелец этих компаний отрицает, что продолжает вести бизнес в России

В России национализировали компании, которые связаны с брендом водки "Хортица" и компанией Global Spirits. Ранее активы бывшего украинского производителя были арестованы.

Об этом сообщают росСМИ. Компанию обвиняют в "экстремисткой деятельности", а именно в финансировании ВСУ.

Иск генпрокуратуры РФ был удовлетворен Ленинским судом Курска. Власти России утверждают, что владелец одноименного украинского холдинга бизнесмен Евгений Черняк донатил на ВСУ. На это шли якобы даже средства, вырученные от продаж на территории РФ. Бизнесмена также объявили в розыск.

Таким образом российские власти получили в управление активы семи предприятий: Феодосийского завода коньяков и вин, "Крымского винного дома", вологодского и подмосковного ликеро-водочных заводов "Русский север" и "Родник и К" и дистрибуторов "Традиции успеха", "Стандарт качества" и "Новый уровень". Все они были арестованы в начале мая 2024 года тем же судом в Курске. Причина, как утверждают в росСМИ — менеджеры компаний "проходили принудительное лечение в психлечебнице".

Сам Евгений Черняк отрицает причастность к российским "дочкам" своего холдинга. По его словам, он продал их, но не уточнил когда. При этом в Украине против него открыто уголовное дело по этому поводу. В СБУ утверждают, что Черняк не продавал бизнес в России и на временно оккупированной территории, и продолжает получать прибыль, а также платить налоги в бюджет страны-агрессора. В Украине компания Черняка Global Spirits владеет брендами "Хортиця", "Первак" и "Шустов".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что судья из Киева сделала "подарок" белорусскому диктатору Александу Лукашенко. Она сняла арест с миллиардов гривен и позволила ему распоряжаться этими деньгами.