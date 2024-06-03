Забаго непридатних: в одній з областей заарештували документи всіх ВЛК

Інфографіка виданих висновків насторожує

У Полтавській області було накладено арешт на документи всіх районних військово-лікарських комісій (ВЛК). Відповідне рішення було ухвалено після розслідування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та розслідування СУ ГУНП в Полтавській області, яке виявило підозрілі дані.

Річ у тім, що саме у цій області було видано найбільше висновків про непридатність громадян до військової служби — 20%. Про це повідомляє НАЗК.

"З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту", — йдеться в ухвалі Октябрського районного суду Полтави.

Зазначається, що Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.

Слідство підозрює, що співробітники ВЛК області отримували неправомірну винагороду за те, що визнавали осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби. Досудове розслідування триває, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.

Раніше "Телеграф" писав, що висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних громадян дійсні 5 років у мирний час. Під час мобілізації чи воєнного стану такий медичний висновок про придатність діє рік.