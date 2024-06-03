Подарунок для Лукашенка: київська суддя зняла арешт з мільярдів білоруського диктатора

Олександр Лукашенко може витрачати мільярди гривень, зароблені завдяки Володимиру Зеленському

Українські суди продовжують дивувати. Голосіївський суд Києва ухвалив, можливо, найскандальніше рішення останніх років. Дозволивши білоруському диктатору Олександру Лукашенку розпоряджатися мільярдами гривень.

Донедавна найдивніші рішення в Україні приймав Печерський суд. В жовтні минулого року він зняв арешт з активів підсанкційного російського бізнесмена Ігоря Наумця (засновник щебеневого концерну "Юнігран"). В лютому цього року повернув мережу АЗС в Україні російській нафтовій компанії "Татнєфть". Але Голосіївський суд Києва перевершив колег. 20 травня він скасував арешт банківських рахунків та грошових коштів на них в українських банках ("Радабанк", "Банк Кредит Дніпро", "Південний", "Альянс" та "Сенс Банк") компанії "БЗТ-Україна".

В чому зрада? Назва компанії розшифровується як "Бєлзарубєжторг-Україна", а 100% власником досі залишається "Республиканское торговое унитарное предприятие "Белзарубежторг" з Мінська. Цю структуру контролює управління справами президента Білорусі, тобто фактично бенефіціаром "БЗТ-Україна" є Олександр Лукашенко.

Зараз "БЗТ-Україна" не працює. За минулий рік компанія задекларувала нульові доходи. А от ще три роки тому вона була одним з найбільших постачальників нафтопродуктів виробництва Мозирського НПЗ та будівельних матеріалів компанії "Гомельстройматеріали" до України. Тільки у 2021 році "БЗТ-Україна" продала цих продуктів на 8,14 млрд грн, отримавши 28,5 млн грн чистого прибутку.

Після повномасштабного вторгнення діяльність компанії було заблоковано. У травні 2022 року поліція відкрила кримінальне провадження. І в серпні того ж року Голосіївський суд Києва наклав арешт на 100% частки білоруської влади в ТОВ "БЗТ-Україна" та всі банківські рахунки компанії. За декілька днів до того ці активи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Скільки саме грошей було на рахунках на момент арешту, правоохоронці не повідомили. Але з матеріалів справи можна зробити висновок, що чимало. "ТОВ "БЗТ-Україна" здійснювало перерахування коштів на транзитний рахунок в АТ "Банк Кредит Дніпро" з метою подальшого переказу коштів у республіку Білорусь", — цитує суд Київську прокуратуру. Це робилось в рамках контракту 2020 року на постачання бітуму на загальну суму 6,3 млрд грн.

Іронія в тому, що ці гроші компанія отримувала ледь не за прямою вказівкою президента Володимира Зеленського. Адже для його програми "Велике будівництво" було потрібно чимало бітуму. Який Україна переважно імпортувала, зокрема з Білорусі.

Представники ТОВ "БЗТ-Україна" декілька разів намагалися скасувати арешт рахунків. Але судді відмовляли компанії (в липні 2023 р., березні 2024 р.). Вказуючи, що заявник не надав жодних фактів, які б свідчили про незаконність арешту. Аж поки справу не отримала суддя Наталія Дмитрук. Вона відома як донька колишнього депутата Київради від БЮТ Юрія Дмитрука. Після перемоги Віктора Януковича на виборах Дмитрук був виключений з фракції.

"Відсутня потреба у подальшому арешті майна ТОВ "БЗТ-Україна". Подальше існування арешту є надмірним втручанням у право власності, трудові права, перешкоджає у здійсненні законної господарської діяльності та блокує її", — вказала суддя Дмитрук. В рішенні зафіксована і обіцянка представників ТОВ "БЗТ-Україна", що компанія "не має наміру встановлювати жодних відносин з компаніями — резидентами Республіки Білорусь та Російської Федерації".

Це дуже смішно, але такі відносини встановленні від самого початку існування компанії. Адже її контролюють посіпаки Лукашенка. І тепер їм ніщо не заважає вивести гроші в офшор або дружні агресорам країни. Чи можна вірити обіцянкам ворога? Суддя Дмитрук повірила.