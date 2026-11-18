Місткості отримають друге життя

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Порожні пластикові пляшки щодня відправляють у відро для сміття. При цьому вони можуть стати безплатною заміною дорогим кухонним органайзерам, садовому інвентарю та контейнерам для дрібниць.

Достатньо зрізати верхню частину з різьбленням та кришкою звичайними ножицями, щоб отримати одразу кілька практичних пристроїв для дому, рукоділля та городу. Про це повідомляє dnevno.hr.

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Герметичний дозатор для сипучих продуктів. Щоб крупи, цукор або борошно не висипалися з розкритих упаковок, просмикніть край пакета через відрізану пластикову шийку, загніть плівку поверх різьблення і щільно закрутіть кришку. Такий замок надійно фіксує пакет і дозволяє зручно дозувати вміст, хоча повного захисту від вологи не забезпечує.

Герметичний дозатор для сипучих продуктів/Фото: ШІ

Компактна вирва. Відрізана шийка без кришки перетворюється на зручну вирву для пересипання зерна, спецій або насіння у вузькі місткості без розсипання по стільниці.

Компактна вирва/Фото: ШІ

Органайзери для дрібниць та рукоділля

Капсули для деталей. Якщо з’єднати дві відрізані шийки денцями один до одного так, щоб різьблення з кришками дивилося в різні боки, вийде міцний двосторонній пенал. У ньому зручно зберігати шурупи, ґудзики, намистини та іншу дрібничку, яка зазвичай губиться в ящиках.

Капсули для дрібних деталей/Фото: ШІ

Диспенсер для ниток та пряжі. Любителі в’язання та шиття можуть закріпити кілька шийок на стінці картонної коробки, просвердливши в кришках невеликі отвори. Просунуті крізь них нитки розмотуватимуться рівномірно і перестануть сплутуватися під час роботи.

Диспенсер для ниток та пряжі/Фото: ШІ

Полив розсади без зайвих витрат

У садівництві та догляді за кімнатними квітами пластикова пляшка легко замінює спеціальну лійку. Достатньо зробити кілька тонких отворів у кришці, щоб отримати делікатний розпилювач з м’яким напором — він дбайливо зволожує грунт, не розмиваючи його і не пошкоджуючи тендітні паростки розсади.

Полив розсади без зайвих витрат/Фото: ШІ

Правила безпеки при перероблюванні

Щоб саморобні пристрої були безпечними й довговічними, важливо враховувати кілька нюансів:

Розділяйте призначення тари: для зберігання продуктів використовуйте виключно пляшки з-під питної води або напоїв, а ємісткості від побутової хімії залишайте тільки для технічних та садових потреб.

для зберігання продуктів використовуйте виключно пляшки з-під питної води або напоїв, а ємісткості від побутової хімії залишайте тільки для технічних та садових потреб. Підготовка пластику: перед роботою пляшку потрібно ретельно вимити та висушити. Зріз роблять на пару сантиметрів нижче за різьблення, акуратно згладжуючи гострі краї ножицями.

перед роботою пляшку потрібно ретельно вимити та висушити. Зріз роблять на пару сантиметрів нижче за різьблення, акуратно згладжуючи гострі краї ножицями. Без відкритого вогню: стоплювати краї пластику над запальничкою чи плитою не можна – матеріал деформується та виділяє токсичні пари. Перед поливом молодих рослин силу струменя із продірявленої кришки краще попередньо протестувати у раковині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що старі шкарпетки можна перетворити на підв’язки для кімнатних рослин. Розрізана на смужки тканина допоможе закріпити стебла біля опори та підтримати пагони, що схиляються під вагою листя або квітів.