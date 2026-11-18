Родинні частування мають емоційну цінність, але регулярні гостинці приховують ризик

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Купуючи онукам солодощі, бабусі й дідусі прагнуть виявити любов і залишитися в їхній пам’яті особливими людьми. Такі мотиви виявили дослідники, які опитували старше покоління про частування дітей.

Про висновки дослідження, опублікованого в Public Health Nutrition, пише OkDiario. В австралійській Аделаїді науковці опитали 12 бабусь і дідусів віком 50–79 років, які щонайменше десять годин на тиждень доглядали онуків віком від одного до п’яти років.

"Бабусі й дідусі – не батьки, і вони повинні мати змогу робити щось інакше", – сказав 72-річний учасник дослідження.

Опитані пов’язували частування з радістю дітей, а дехто відтворював приємні моменти власного дитинства. Водночас вони обмежували солодке перед їдою та уникали їжі як способу вгамувати істерику. Гостинцями ставали також сир, чорниця чи авокадо, а книжка, іграшка або спільний вечір мали для них подібну цінність.

Книжки та час разом мали для опитаних подібну цінність до частувань Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Інше дослідження охопило 40 людей із 18 родин Данії та Нової Зеландії. Воно показало, що час із бабусею чи дідусем без батьків уже сам собою сприймався як винагорода. Водночас автори застерегли: якщо такі зустрічі відбуваються щотижня, епізодичні ласощі ризикують стати звичкою.

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