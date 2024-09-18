У Росії спалахнула станція СТО: стовп вогню переполошив місцевих жителів

У небо здійнявся великий стовп диму

У російському Ярославлі, що на північний схід від Москви, спалахнула масштабна пожежа. Спочатку повідомлялося про пожежу на складі з покришками та паливно-мастильних матеріалів, проте пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що горіла станція технічного обслуговування.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. У мережі також з’явилася інформація про те, що троє людей постраждали.

Очевидці казали, що вони були пожежниками, але у регіональному МНС цю інформацію не підтвердили. Місцеві ЗМІ припустили, що цифра постраждалих може збільшитись.

Один з очевидців повідомив, що під час пожежі було знищено щонайменше чотири автомобілі. Як видно на фото з місця події, будівля СТО повністю вигоріла.

Як повідомлялося раніше, напередодні в російському Енгельсі чули звуки стрілянини, а на одному з відео було видно пожежу. У цьому місті знаходиться авіабаза стратегічної авіації.

Дивні хлопки в Саратовській області сталися через кілька днів після того, як невідомі дрони здійснили наліт на аеродром "Оленья" у Мурманській області.