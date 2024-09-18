В России вспыхнула станция СТО: столб огня переполошил местных жителей

В небо поднялся большой столб дыма

В российском Ярославле, что к северо-востоку от Москвы, вспыхнул масштабный пожар. Изначально сообщалось о пожаре на складе с покрышками и горюче-смазочных материалов, однако позже местные СМИ сообщили, что горела станция технического обслуживания.

Об этом сообщили местные telegram-каналы. В сети также появилась информация о том, что три человека пострадали.

Очевидцы говорили, что они были пожарными, но в региональном МЧС эту информацию не подтвердили. Местные СМИ допустили, что цифра пострадавших может увеличиться.

Один из очевидцев сообщил, что во время пожара было уничтожено по меньшей мере четыре автомобиля. Как видно на фото с места происшествия, здание СТО полностью выгорело.

Как сообщалось ранее, накануне в российском Энгельсе слышали звуки стрельбы, а на одном из видео был виден пожар. В этом городе находится авиабаза стратегической авиации.

Странные хлопки в Саратовской области произошли спустя несколько дней после того, как неизвестные дроны совершили налет на аэродром "Оленья" в Мурманской области.