Один із найбільших НПЗ Росії під ударом: на нафтовому гіганті серйозна пожежа (відео)

Кадри з вогнем почали поширюватися близько 4 ранку

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У ніч на 1 листопада атаку дронів зазнало місто Кстово в Нижегородській області Росії. Після ударів на місцевому нафтопереробному заводі спалахнула велика пожежа.

Інформацію про це публікує Telegram-канал Eхilenova+.

Кадри пожежі та повідомлення про вибухи

Близько 4-ї ранку в соцмережах почали масово публікувати відео пожежі в Кстові. Місцеві жителі повідомляли про вибухи. Удар припав по Кстовському НПЗ. На відео вогонь видно одразу в кількох місцях.

Попередньо, пожежа після атаки виникла в районі установок АВТ-6, АВТ-5 і вісбрекінгу гудрону або установки 35/11-600. Точнішу картину можна буде отримати після появи супутникових знімків.

Місцева влада не коментувала ситуацію.

Обмеження польотів та потужність заводу

На тлі цих подій Росавіація оголосила про обмеження у роботі аеропортів – як мінімум у Нижньому Новгороді.

"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" — підприємство паливно-масляного профілю в Кстово, введене в дію в 1958 році. Входить до складу ПАТ "ЛУКОЙЛ". Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру та Татарстану. Нафта на завод надходить двома нафтопроводами: Альметьевск – Нижній Новгород і Сургут – Полоцк. Готова продукція відвантажується залізничним, автомобільним та річковим транспортом, а також трубопроводом.

Завод переробляє близько 15–17 млн. тонн нафти. Це робить його одним із ключових НПЗ у країні.

Кстовський НПЗ — одне з ключових нафтопереробних підприємств Росії

Виробляє основні види палива:

бензин

дизель

гас, бітум, олії та ін.

Таким чином, НПЗ впливає на паливний ринок на території Росії.

Великий нафтопереробний комплекс – об’єкт, про який йдеться у повідомленні про атаку

З початку повномасштабної війни в Україні цей НПЗ дрони вже атакували неодноразово:

У ніч на 29 січня 2025 року дрони атакували промислову зону у місті Кстово.

12 березня 2025-го відбулася нова атака дронів, що призвело до пошкодження однієї з колон ректифікації найбільшої установки первинної переробки.

У ніч на 13 липня 2025 року дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово, викликавши пожежу та відключення електроенергії у кількох районах.

У ніч на 4 листопада 2025 року підприємство було атаковане невідомими безпілотниками. В результаті сталася пожежа.

7 червня 2025 року після низки вибухів пожежа спалахнула на бітумному заводі, що належить компанії "Лукойл".

У ніч проти 5 квітня 2026 року після атаки безпілотників на території нафтопереробного заводу "Лукойл" сталося масштабне загоряння.

18 квітня та вночі на 20 травня 2026 року БПЛА знову атакували НПЗ. Пожежа спалахнула на установці первинної перегонки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. 20 травня НПЗ частково призупинив переробку нафти. За даними агентства Reuters після атаки українського дрона 20 травня, було зупинено основну установку CDU-6, яка забезпечує більше половини потужностей підприємства. Установка здатна переробляти близько 25,7 тис. тонн нафти на добу, що еквівалентно приблизно 190 тис. барелів. Це становить 53% від загальної потужності заводу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде після поновлення ударів України по російських НПЗ. Є три сценарії розвитку подій.