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Один із найбільших НПЗ Росії під ударом: на нафтовому гіганті серйозна пожежа (відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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У РФ знову лунали вибухи
У РФ знову лунали вибухи. Фото Колаж "Телеграфу"

Кадри з вогнем почали поширюватися близько 4 ранку

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У ніч на 1 листопада атаку дронів зазнало місто Кстово в Нижегородській області Росії. Після ударів на місцевому нафтопереробному заводі спалахнула велика пожежа.

Інформацію про це публікує Telegram-канал Eхilenova+.

Кадри пожежі та повідомлення про вибухи

Близько 4-ї ранку в соцмережах почали масово публікувати відео пожежі в Кстові. Місцеві жителі повідомляли про вибухи. Удар припав по Кстовському НПЗ. На відео вогонь видно одразу в кількох місцях.

Попередньо, пожежа після атаки виникла в районі установок АВТ-6, АВТ-5 і вісбрекінгу гудрону або установки 35/11-600. Точнішу картину можна буде отримати після появи супутникових знімків.

Місцева влада не коментувала ситуацію.

Обмеження польотів та потужність заводу

На тлі цих подій Росавіація оголосила про обмеження у роботі аеропортів – як мінімум у Нижньому Новгороді.

"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" — підприємство паливно-масляного профілю в Кстово, введене в дію в 1958 році. Входить до складу ПАТ "ЛУКОЙЛ". Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру та Татарстану. Нафта на завод надходить двома нафтопроводами: Альметьевск – Нижній Новгород і Сургут – Полоцк. Готова продукція відвантажується залізничним, автомобільним та річковим транспортом, а також трубопроводом.

Завод переробляє близько 15–17 млн. тонн нафти. Це робить його одним із ключових НПЗ у країні.

Засніжена територія нафтопереробного заводу з трубами, установками та промисловими будинками
Кстовський НПЗ — одне з ключових нафтопереробних підприємств Росії

Виробляє основні види палива:

  • бензин
  • дизель
  • гас, бітум, олії та ін.

Таким чином, НПЗ впливає на паливний ринок на території Росії.

Супутниковий знімок промислового комплексу з резервуарами, дорогами та зеленими ділянками
Великий нафтопереробний комплекс – об’єкт, про який йдеться у повідомленні про атаку

З початку повномасштабної війни в Україні цей НПЗ дрони вже атакували неодноразово:

  • У ніч на 29 січня 2025 року дрони атакували промислову зону у місті Кстово.
  • 12 березня 2025-го відбулася нова атака дронів, що призвело до пошкодження однієї з колон ректифікації найбільшої установки первинної переробки.
  • У ніч на 13 липня 2025 року дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово, викликавши пожежу та відключення електроенергії у кількох районах.
  • У ніч на 4 листопада 2025 року підприємство було атаковане невідомими безпілотниками. В результаті сталася пожежа.
  • 7 червня 2025 року після низки вибухів пожежа спалахнула на бітумному заводі, що належить компанії "Лукойл".
  • У ніч проти 5 квітня 2026 року після атаки безпілотників на території нафтопереробного заводу "Лукойл" сталося масштабне загоряння.
  • 18 квітня та вночі на 20 травня 2026 року БПЛА знову атакували НПЗ. Пожежа спалахнула на установці первинної перегонки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. 20 травня НПЗ частково призупинив переробку нафти. За даними агентства Reuters після атаки українського дрона 20 травня, було зупинено основну установку CDU-6, яка забезпечує більше половини потужностей підприємства. Установка здатна переробляти близько 25,7 тис. тонн нафти на добу, що еквівалентно приблизно 190 тис. барелів. Це становить 53% від загальної потужності заводу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде після поновлення ударів України по російських НПЗ. Є три сценарії розвитку подій.

Теги:
#Пожежа #НПЗ #Атака #Дрони #Кстово