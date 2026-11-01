Один із найбільших НПЗ Росії під ударом: на нафтовому гіганті серйозна пожежа (відео)
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Кадри з вогнем почали поширюватися близько 4 ранку
У ніч на 1 листопада атаку дронів зазнало місто Кстово в Нижегородській області Росії. Після ударів на місцевому нафтопереробному заводі спалахнула велика пожежа.
Інформацію про це публікує Telegram-канал Eхilenova+.
Кадри пожежі та повідомлення про вибухи
Близько 4-ї ранку в соцмережах почали масово публікувати відео пожежі в Кстові. Місцеві жителі повідомляли про вибухи. Удар припав по Кстовському НПЗ. На відео вогонь видно одразу в кількох місцях.
Попередньо, пожежа після атаки виникла в районі установок АВТ-6, АВТ-5 і вісбрекінгу гудрону або установки 35/11-600. Точнішу картину можна буде отримати після появи супутникових знімків.
Місцева влада не коментувала ситуацію.
Обмеження польотів та потужність заводу
На тлі цих подій Росавіація оголосила про обмеження у роботі аеропортів – як мінімум у Нижньому Новгороді.
"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" — підприємство паливно-масляного профілю в Кстово, введене в дію в 1958 році. Входить до складу ПАТ "ЛУКОЙЛ". Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру та Татарстану. Нафта на завод надходить двома нафтопроводами: Альметьевск – Нижній Новгород і Сургут – Полоцк. Готова продукція відвантажується залізничним, автомобільним та річковим транспортом, а також трубопроводом.
Завод переробляє близько 15–17 млн. тонн нафти. Це робить його одним із ключових НПЗ у країні.
Виробляє основні види палива:
- бензин
- дизель
- гас, бітум, олії та ін.
Таким чином, НПЗ впливає на паливний ринок на території Росії.
З початку повномасштабної війни в Україні цей НПЗ дрони вже атакували неодноразово:
- У ніч на 29 січня 2025 року дрони атакували промислову зону у місті Кстово.
- 12 березня 2025-го відбулася нова атака дронів, що призвело до пошкодження однієї з колон ректифікації найбільшої установки первинної переробки.
- У ніч на 13 липня 2025 року дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово, викликавши пожежу та відключення електроенергії у кількох районах.
- У ніч на 4 листопада 2025 року підприємство було атаковане невідомими безпілотниками. В результаті сталася пожежа.
- 7 червня 2025 року після низки вибухів пожежа спалахнула на бітумному заводі, що належить компанії "Лукойл".
- У ніч проти 5 квітня 2026 року після атаки безпілотників на території нафтопереробного заводу "Лукойл" сталося масштабне загоряння.
- 18 квітня та вночі на 20 травня 2026 року БПЛА знову атакували НПЗ. Пожежа спалахнула на установці первинної перегонки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. 20 травня НПЗ частково призупинив переробку нафти. За даними агентства Reuters після атаки українського дрона 20 травня, було зупинено основну установку CDU-6, яка забезпечує більше половини потужностей підприємства. Установка здатна переробляти близько 25,7 тис. тонн нафти на добу, що еквівалентно приблизно 190 тис. барелів. Це становить 53% від загальної потужності заводу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде після поновлення ударів України по російських НПЗ. Є три сценарії розвитку подій.