Кадыров никак не успокоится с кибертраками: сделал очередное заявление

Кадыров продолжает пиариться на Tesla Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает пиариться на передаче электрических внедорожников для своих подразделений. В этот раз он заявил, что передал еще два Tesla Cybertruck для использования на оккупированных территориях Украины.

Кадыров заверил, что эти авто, якобы, помогут повысить мобильность и эффективность его так называемых "тик-ток" войск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, западные технологии хорошо показывают себя в боевых условиях, особенно благодаря своей маневровости и удобству. Он отметил, что Cybertruck, несмотря на западные санкции, работает без сбоев. Удаленное отключение, по словам лидера Чечни, не коснулось передаваемых им авто, и машины функционируют стабильно. В подтверждение своих слов он показал видео с новыми пикапами.

"Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь. Мы знаем, каким должно быть их применение", — похвастался Кадыров.

Напомним, несколько месяцев назад глава Чечни похвастался, что испытал пикап Tesla Cybertruck, который, по его словам, подарил ему лично Илон Маск. Тогда он сообщил, что на авто был установлен пулемет и его якобы собирались использовать на оккупированных территориях Украины.

Позже Рамзан Кадыров обвинил Маска в том, что тот отдаленно отключил Cybertruck, после чего машину пришлось отбуксировать с фронта. По его мнению, Илон Маск поступил "не по-мужски". Такой поступок миллиардера глава Чечни назвал "некрасивым".

Ранее "Телеграф" писал, что дочери Кадырова тайно летали в Европу под другой фамилией на самолете отца. Использование поддельных документов и частных самолетов позволяет семье Кадырова обходить санкции.