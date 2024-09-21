Вибухова ніч на складах РФ: які ракети знищила Україна (супутникові знімки)

Росіяни тільки доставили туди нові ешелони з боєприпасами

Українські військові вразили один з найбільших складів зберігання боєприпасів росіян "Тихорецьк" у Краснодарському краї та ще один поблизу Октябрського Тверської області. Там могли бути ракети "Іскандер" та північнокорейські KN-23.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в ефірі КИЇВ24.

"107-й арсенал ГРАУ у Тверській області — це один з найбільших у європейській частині РФ. Це найбільший арсенал за площею та кількістю об’єктів", — сказав він.

Сили оборони України вже підтвердили, що уразили два військових арсенали окупантів. Зокрема, у Краснодарському краї "Тихорецьк" та ще один поблизу Октябрського Тверської області.

"За наявною інформацією, у момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, у тому числі з КНДР", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що під удар потрапила також радіолокаційна станція "Подльот". Також було завдано удару по 23 арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

"На цьому складі розміщувалися балістичні ракети "Іскандер" та північнокорейські КN-23 — це точна копія російських ракет. Цілком можливо, що вони там знаходилися. Росіяни їх там зберігали для подальшого терористичного використання по території України", — додав Коваленко.

У мережі вже публікують супутникові знімки наслідків удару по "Тихорецьку", на яких видно, що детонація спричинила займання чималої площі території РФ.

Раніше "Телеграф" писав про потужний удар по складу в Торопці, після якого для Росії є два сценарії наслідків.