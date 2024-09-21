Росіяни перекидають колони військової техніки на Курахівський напрямок: подробиці, фото та відео

Армія РФ продовжує намагатися захопити Донецьку область повністю

Росіяни через окупований Маріуполь перекидають велику кількість військової техніки на північ Донецької області. Вони посилюють свій Курахівський наступ.

"Щонайменше, три організовані колони вантажівок загалом до 35 машин з поки що живою силою і БК. Інженерні підрозділи", — повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він додав, що танки та інша колісна техніка тралами рухалися іншим маршрутом — через село Гранітне (з Росії) і село Микільське (із Запорізької області.) Всі інші пересування ворожої техніки через Маріуполь — у межах звичайного, додав він.

Нагадаємо, зіткнувшись зі складнощами на Покровському напрямку, росіяни вирішили посилити наступ на Курахівському. За даними DeepState, армія РФ за допомогою великої кількості техніки та піхоти намагається продовжувати розвивати свій успіх із Красногорівки у напрямку Острого, пробують там закріпитися, але потрапляють під щільну роботу українських дронів та артилерії.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни просунулися біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці. На Курахівському напрямку за добу 20 вересня була найбільша кількість ворожих атак.