Росія не отримала від Ірану пускові установки для нових ракет: ЗМІ дізналися причину

Іран міг це зробити для своєї вигоди

Росія отримала від Ірану балістичні ракети малої дальності Fath-360 без пускових установок. Тому застосування цього озброєння наразі під питанням.

Про це пише Reuters, спираючись на інформацію від джерел. Зазначається, що троє співрозмовників, європейський дипломат, співробітник розвідки та американський посадовець, розповіли виданню цікаві деталі.

Питання того, чому РФ не отримала пускові установки разом з ракетами від Ірану й досі відкрите. Як і те, коли та чи взагалі зможе Росія використати Fath-360.

За словами посадовця європейської розвідки, партнери України і не очікували, що Іран передаватиме пускові установки Кремля.

Проте на це, на думку співрозмовників, є кілька причин. Перша пов'язана з тим, що Росія намагається самотужки модифікувати свої вантажівки для запуску та транспортування ракет. А друга — Іран зробив це навмисно, аби мати важіль впливу під час переговорів з Заходом.

Водночас експерт з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц пояснив, що Іран і сам не має оригінальних установок для запуску ракет, адже він просто модифікував цивільні вантажівки. Але це ноу-хау не настільки надійне, тому чи зможе працювати у суворий зимовий період у РФ важко сказати.

Девід Олбрайт, колишній ядерний інспектор ООН, який очолює Інститут науки та міжнародної безпеки, також вбачає в цьому рішенні Ірану політичний важіль впливу. Адже наступного тижня новий президент Ірану Масуд Пезеашкін з іншими іранськими посадовцями зустрінуться з західними лідерами на полях Генасамблеї ООН, щоб перевірити потенціал дипломатії щодо ядерної програми Тегерана, регіональної напруженості та інших суперечок.

"Можливо, вони (Іран — Ред.) стримують пускові установки, щоб забезпечити трохи місця для цих переговорів. Можна собі уявити, що якби іранські ракети посипалися (на Україну — Ред.), це було б засудження на Генеральній Асамблеї", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США не вірять у програш РФ на полі бою, тому що Москву не потрібно недооцінювати.