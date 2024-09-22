Гордість Путіна в труху: що відомо про ракету "Сармат"', яку могли знищити українські захисники (фото)
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Цю зброю вважали найпотужною
У суботу, 21 вересня, захисники України атакували 23-й арсенал ГРАУ у Тверській області та арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї, після цього в мережі почали писати, що нібито українські війська знищили російську міжконтинентальну балістичну ракету РС-28 "Сатана" чи навіть "Сармат", у самому Генштабі не підтвердили цього. Проте 22 вересня аналітики показали супутникові знімки, які свідчать, що у Росії все ж таки здетонувала ракета РС-28, тобто "Сармат".
"Телеграф" розповість, що це за зброя. А також чим вона особлива для росіян.
Що таке "Сармат"
"Сармат" (РС-28, за класифікацією НАТО: SS-X-30 Satan 2) — це російський стратегічний ракетний комплекс з важкою міжконтинентальною балістичною ракетою. Він розроблений для заміни попереднього покоління ракет Р-36М УТТХ/Р-36М2 "Воєвода" (SS-18 "Satan").
Основні характеристики:
- Тип: Міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування;
- Дальність польоту: понад 18 000 км (оцінка);
- Маса: близько 208 тонн;
- Довжина: 35,3 метра;
- Діаметр: 3 метри;
- Забійна частина:
- До 10 важких або до 16 легких ядерних боєголовок індивідуального наведення;
- Можливість оснащення гіперзвуковими бойовими блоками.
Особливості:
- Підвищена потужність: "Сармат" здатний нести більше боєголовок порівняно з попередниками.
- Скорочена активна ділянка польоту: Це ускладнює перехоплення ракети системами протиракетної оборони.
- Здатність атакувати цілі через полюси: Траєкторія польоту може проходити через Північний або Південний полюс, що ускладнює виявлення та перехоплення.
- Підвищена живучість: Ракета може стартувати навіть в умовах відповідного ядерного удару.
- Можливість нести гіперзвукові бойові блоки: Це додатково ускладнює перехоплення.
Про успішний запуск Росія оголосила навесні 2022 року і вже того ж року нібито поставила "Сармата" на озброєння.
Підкреслимо ще раз, що ця ракета на рідкому паливі має дальність польоту 18 000 км, стартову масу — понад 208 т, довжину — 35,3 м, діаметр — 3 м. Здатна нести до 10 тонн корисного навантаження в різній комбінації бойових головок.
Раніше "Телеграф" розповідав, що може український дрон "Бобер" і куди долетить.