Гордість Путіна в труху: що відомо про ракету "Сармат"', яку могли знищити українські захисники (фото)

Цю зброю вважали найпотужною

У суботу, 21 вересня, захисники України атакували 23-й арсенал ГРАУ у Тверській області та арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї, після цього в мережі почали писати, що нібито українські війська знищили російську міжконтинентальну балістичну ракету РС-28 "Сатана" чи навіть "Сармат", у самому Генштабі не підтвердили цього. Проте 22 вересня аналітики показали супутникові знімки, які свідчать, що у Росії все ж таки здетонувала ракета РС-28, тобто "Сармат".

"Телеграф" розповість, що це за зброя. А також чим вона особлива для росіян.

Що таке "Сармат"

"Сармат" (РС-28, за класифікацією НАТО: SS-X-30 Satan 2) — це російський стратегічний ракетний комплекс з важкою міжконтинентальною балістичною ракетою. Він розроблений для заміни попереднього покоління ракет Р-36М УТТХ/Р-36М2 "Воєвода" (SS-18 "Satan").

Основні характеристики:

Тип: Міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування; Дальність польоту: понад 18 000 км (оцінка); Маса: близько 208 тонн; Довжина: 35,3 метра; Діаметр: 3 метри; Забійна частина:

До 10 важких або до 16 легких ядерних боєголовок індивідуального наведення;

Можливість оснащення гіперзвуковими бойовими блоками.

Особливості:

Підвищена потужність: "Сармат" здатний нести більше боєголовок порівняно з попередниками. Скорочена активна ділянка польоту: Це ускладнює перехоплення ракети системами протиракетної оборони. Здатність атакувати цілі через полюси: Траєкторія польоту може проходити через Північний або Південний полюс, що ускладнює виявлення та перехоплення. Підвищена живучість: Ракета може стартувати навіть в умовах відповідного ядерного удару. Можливість нести гіперзвукові бойові блоки: Це додатково ускладнює перехоплення.

Ракета "Сармат"

Ракета "Сармат"

Про успішний запуск Росія оголосила навесні 2022 року і вже того ж року нібито поставила "Сармата" на озброєння.

Ракета "Сармат"

Підкреслимо ще раз, що ця ракета на рідкому паливі має дальність польоту 18 000 км, стартову масу — понад 208 т, довжину — 35,3 м, діаметр — 3 м. Здатна нести до 10 тонн корисного навантаження в різній комбінації бойових головок.

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