Рус

Гордість Путіна в труху: що відомо про ракету "Сармат"', яку могли знищити українські захисники (фото)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ракета "Сармат", Володимир Путін
Ракета "Сармат", Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграф"

Цю зброю вважали найпотужною

У суботу, 21 вересня, захисники України атакували 23-й арсенал ГРАУ у Тверській області та арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї, після цього в мережі почали писати, що нібито українські війська знищили російську міжконтинентальну балістичну ракету РС-28 "Сатана" чи навіть "Сармат", у самому Генштабі не підтвердили цього. Проте 22 вересня аналітики показали супутникові знімки, які свідчать, що у Росії все ж таки здетонувала ракета РС-28, тобто "Сармат".

"Телеграф" розповість, що це за зброя. А також чим вона особлива для росіян.

Що таке "Сармат"

"Сармат" (РС-28, за класифікацією НАТО: SS-X-30 Satan 2) — це російський стратегічний ракетний комплекс з важкою міжконтинентальною балістичною ракетою. Він розроблений для заміни попереднього покоління ракет Р-36М УТТХ/Р-36М2 "Воєвода" (SS-18 "Satan").

Основні характеристики:

  1. Тип: Міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування;
  2. Дальність польоту: понад 18 000 км (оцінка);
  3. Маса: близько 208 тонн;
  4. Довжина: 35,3 метра;
  5. Діаметр: 3 метри;
  6. Забійна частина:
  • До 10 важких або до 16 легких ядерних боєголовок індивідуального наведення;
  • Можливість оснащення гіперзвуковими бойовими блоками.

Особливості:

  1. Підвищена потужність: "Сармат" здатний нести більше боєголовок порівняно з попередниками.
  2. Скорочена активна ділянка польоту: Це ускладнює перехоплення ракети системами протиракетної оборони.
  3. Здатність атакувати цілі через полюси: Траєкторія польоту може проходити через Північний або Південний полюс, що ускладнює виявлення та перехоплення.
  4. Підвищена живучість: Ракета може стартувати навіть в умовах відповідного ядерного удару.
  5. Можливість нести гіперзвукові бойові блоки: Це додатково ускладнює перехоплення.
Ракета "Сармат"
Ракета "Сармат"

Про успішний запуск Росія оголосила навесні 2022 року і вже того ж року нібито поставила "Сармата" на озброєння.

Ракета "Сармат"

Підкреслимо ще раз, що ця ракета на рідкому паливі має дальність польоту 18 000 км, стартову масу — понад 208 т, довжину — 35,3 м, діаметр — 3 м. Здатна нести до 10 тонн корисного навантаження в різній комбінації бойових головок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може український дрон "Бобер" і куди долетить.