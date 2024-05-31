Що відомо про балістичну ракету "Іскандер", якою Росія вдарила по Києву

Розвиває швидкість до 7,5 тисяч км/год

У п'ятницю, 31 травня, російські окупанти випустили ракету "Іскандер" по Києву. Силами української протиповітряної оборони ціль була успішно збита.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цю зброю. Збивати їх досить важко, ППО має лічені хвилини, щоб зреагувати й відбити атаку.

Іскандер – це вид балістичної ракети малої дальності, розроблених в Росії. Їх основне призначення – знищення наземних цілей, таких як командні пункти, пускові установки ракет, аеродроми, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти.

Існує два основних типи ракет "Іскандер-М" (балістична) і "Іскандер-К" (крилата ракета).

Характеристики ракети "Іскандер-К"

Дальність дії:

500 км (9М728)

1500 км (9М729 — експортна версія)

Бойова частина: 480 кг, звичайна або ядерна

Швидкість польоту: до 900 км/год

Висота польоту: до 7 км

Система наведення: інерційна з коригуванням за допомогою ГЛОНАСС/GPS

Особливості:

Може запускатися з мобільних пускових установок, а також з кораблів і підводних човнів.

Складніша та дорожча, має меншу дальність дії, ніж "Іскандер-М".

Ракета "Іскандер-М"

Дальність дії:

500 км (оголошена)

700 км (за експертними оцінками)

Бойова частина: 480 кг, звичайна або ядерна

Швидкість польоту: до 7 500 км/год

Висота польоту: до 60 км

Система наведення: інерційна з коригуванням за допомогою ГЛОНАСС

Особливості:

Може запускатися тільки з мобільних пускових установок.

Має більшу дальність дії, ніж "Іскандер-К".

Характеристики "Іскандер" в порівнянні з американською ракетою "ATACMS"

Приблизна вартість ракети "Іскандер" — 3 мільйони доларів.

Раніше "Телеграф" писав про наслідки ранкової атаки на Київ. Внаслідок падіння уламків ракети у Голосіївському районі почалася масштабна пожежа.