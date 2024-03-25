Циркон: що відомо про ракету, якою РФ вдарила по Києву

"Циркон" може бути двоступінчастою ракетою

Ймовірно, 25 березня Росія вдарила по Києву протикорабельною ракетою "Циркон". Це пояснює "запізнілу" тривогу.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цю зрою. Інформації про неї не багато, але дещо вдалося знайти.

3M22 "Циркон" — це хитра гіперзвукова ракета, яка летить немов літак, а розганяється до неймовірної швидкості за допомогою двох потужних двигунів. Росіяни стверджують, що перший двигун дає їй поштовх, а другий розганяє до гіперзвуку, роблячи її практично невразливою для сучасних систем ППО.

У Росії ракету "Циркон" називають "перспективною гіперзвуковою протикорабельною". Розробка ракети розпочалася після 2011 року, коли стало зрозуміло, що старі протикорабельні ракети П-700 "Граніт", створені ще у 70-80-х роках минулого століття, вже не відповідають потребам сучасного бою.

Країна-агресорка старається тримати в секреті характеристики гіперзвукової ракети "Циркон", але з різних джерел стає відомо про деякі її можливості.

Висота польоту: 30−40 км.

Швидкість польоту: до 8−9 Маха.

Маса бойової частини: орієнтовно 300 або 400 кг.

Довжина ракети: 8−10 м.

Дальність: 400−600 км до 1000 км

Установки, з яких можуть випускати гіперзвукову ракету:

Бойові кораблі

Підводні човни

За російськими даними, випускається з мобільних наземних пускових установок "Бастіон" — на чотиривісному шасі, може нести 2 ракети.

Не виключено, що "Циркони" здатні запускатися з модернізованих стаціонарних наземних комплексів, подібних до "Об'єкта 100" в окупованому Криму. Цей підземний береговий ракетний комплекс, збудований за часів СРСР на скелястому узбережжі між мисом Айя та Балаклавою, не використовувався в Україні.

Ймовірно, "Циркон" може бути двоступінчастою ракетою, де перший ступінь оснащений твердопаливним двигуном, а другий – прямопотоковим повітряно-реактивним.

Скільки коштує така ракета — невідомо.

Реконструкція зовнішнього вигляду російської ракети

Нагадуємо, росіяни вже двічі атакували Київ та Київську область експериментальною зброєю "Циркон". На виявлених уламках помітили цифри 2023-2024 — це засвідчує той факт, що ракети були зібрані недавно.

Раніше "Телеграф" писав, що по Києву росіяни вдарили новітніми ракетами ЗМ22 "Циркон". Експерти говорять, що тепер її уламки можна проаналізувати, щоб дізнатися більше інформації про ці авіаснаряди.