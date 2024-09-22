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Гордость Путина в труху: что известно о ракете "Сармат", которую могли уничтожить украинские защитники (фото)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Ракета "Сармат", Владимир Путин Новость обновлена 22 сентября 2024, 15:44
Ракета "Сармат", Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграф"

Это оружие считали самым мощным

В субботу, 21 сентября, защитники Украины атаковали 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области и арсенал "Тихорецк" в Краснодарском крае, после этого в сети начали писать, что якобы украинские войска уничтожили российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сатана" или даже "Сармат" в самом Генштабе не подтвердили этого. Однако 22 сентября аналитики показали спутниковые снимки, свидетельствующие, что в России все же сдетонировала ракета РС-28, то есть "Сармат".

"Телеграф" расскажет, что это за оружие. А также, чем она особенная для россиян.

Что такое "Сармат"

"Сармат" (РС-28, по классификации НАТО: SS-X-30 Satan 2) — это российский стратегический ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Он разработан для замены предыдущего поколения ракет Р-36М УТТХ/Р-36М2 "Воевода" (SS-18 "Satan").

Основные характеристики:

  1. Тип: Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования;
  2. Дальность полета: более 18000 км (оценка);
  3. Масса: около 208 тонн;
  4. Длина: 35,3 метра;
  5. Диаметр: 3 метра;
  6. Убойная часть:
  • До 10 тяжелых или до 16 легких ядерных боеголовок индивидуального наведения;
  • Возможность оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками.

Особенности:

  1. Повышенная мощность: "Сармат" способен нести больше боеголовок по сравнению с предшественниками.
  2. Сокращенный активный участок полета: Это затрудняет перехват ракеты системами противоракетной обороны.
  3. Способность атаковать цели через полюсы Траектория полета может проходить через Северный или Южный полюс, что затрудняет обнаружение и перехват.
  4. Повышенная живучесть: Ракета может стартовать даже в условиях ответного ядерного удара.
  5. Возможность нести гиперзвуковые боевые блоки: Это дополнительно усложняет перехват.
Ракета "Сармат"
Ракета "Сармат"

Об успешном запуске Россия объявила весной 2022 года и уже в том же году якобы поставила "Сармату" на вооружение.

Ракета "Сармат"

Подчеркнем еще раз, что эта ракета на жидком топливе имеет дальность полета 18 000 км, стартовую массу – более 208 т, длину – 35,3 м, диаметр – 3 м. Способна нести до 10 тонн полезной нагрузки в разной комбинации боевых головок.

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