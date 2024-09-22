Гордость Путина в труху: что известно о ракете "Сармат", которую могли уничтожить украинские защитники (фото)

Это оружие считали самым мощным

В субботу, 21 сентября, защитники Украины атаковали 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области и арсенал "Тихорецк" в Краснодарском крае, после этого в сети начали писать, что якобы украинские войска уничтожили российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сатана" или даже "Сармат" в самом Генштабе не подтвердили этого. Однако 22 сентября аналитики показали спутниковые снимки, свидетельствующие, что в России все же сдетонировала ракета РС-28, то есть "Сармат".

"Телеграф" расскажет, что это за оружие. А также, чем она особенная для россиян.

Что такое "Сармат"

"Сармат" (РС-28, по классификации НАТО: SS-X-30 Satan 2) — это российский стратегический ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Он разработан для замены предыдущего поколения ракет Р-36М УТТХ/Р-36М2 "Воевода" (SS-18 "Satan").

Основные характеристики:

Тип: Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования; Дальность полета: более 18000 км (оценка); Масса: около 208 тонн; Длина: 35,3 метра; Диаметр: 3 метра; Убойная часть:

До 10 тяжелых или до 16 легких ядерных боеголовок индивидуального наведения;

Возможность оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками.

Особенности:

Повышенная мощность: "Сармат" способен нести больше боеголовок по сравнению с предшественниками. Сокращенный активный участок полета: Это затрудняет перехват ракеты системами противоракетной обороны. Способность атаковать цели через полюсы Траектория полета может проходить через Северный или Южный полюс, что затрудняет обнаружение и перехват. Повышенная живучесть: Ракета может стартовать даже в условиях ответного ядерного удара. Возможность нести гиперзвуковые боевые блоки: Это дополнительно усложняет перехват.

Ракета "Сармат"

Ракета "Сармат"

Об успешном запуске Россия объявила весной 2022 года и уже в том же году якобы поставила "Сармату" на вооружение.

Ракета "Сармат"

Подчеркнем еще раз, что эта ракета на жидком топливе имеет дальность полета 18 000 км, стартовую массу – более 208 т, длину – 35,3 м, диаметр – 3 м. Способна нести до 10 тонн полезной нагрузки в разной комбинации боевых головок.

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