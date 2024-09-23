"Вундерваффе" часів "Бурі в пустелі": росіяни придумали, як покращити свої старі танки, чим це небезпечно

Це може створити проблеми для української армії

Російські війська почали розглядати можливість встановлення 160-міліметрових мінометів на шасі танків Т-54/55. Це може призвести до того, що це створить нові проблеми для Сил оборони.

Про це у Телеграм повідомив військовий оглядач Ігаль Лєвін. Він посилається на польського OSINT-дослідника JR2.

Левін зазначає, що першими таке рішення застосували іракці ще до операції "Буря в пустелі". Тому боєприпасів для нього достатньо як в Ірані, так і в КНДР.

Дальність 160-міліметрового міномета становить 8 кілометрів, встановлення його на самохідне шасі дозволить цій важкій зброї придбати додаткову мобільність. Зрозуміло, такі "самохідки" будуть уразливими для FPV-дронів, однак створять нові проблеми для Сил оборони України.

Зазначимо, що Розробка 160-мм міномета розпочалася на початку 1942 року у НДІ Наркомату озброєнь під керівництвом Г. Д. Ширеніна. З 31 грудня 1942 року роботи очолив І. Г. Теверовський. В 1943 на Уралі був виготовлений дослідний зразок 160-мм міномета, який отримав індекс МТ-13, в його виготовленні брав участь головний інженер Л. Г. Шершень.

Розробка отримала схвалення І. В. Сталіна і була прийнята на озброєння 17 січня 1944 під назвою "160-мм міномет зразка 1943 року". 22 січня 1944 наказом Наркомату озброєнь виробництво міномета почалося на Тульському машинобудівному заводі № 535 і до кінця року було виготовлено 593 міномети. Усього з 1944 року до серпня 1947 року було виготовлено 1557 мінометів МТ-13 трьох основних модифікацій.

Раніше "Телеграф" писав, чим небезпечний новий іранський шахед для України. А також розповідали про те, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малої дальності Fath-360 без пускових установок.