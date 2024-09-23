Росіяни захопили нові території на Донбасі, а ЗСУ просунулися на іншій ділянці фронту (карти боїв)

Триває 943 день повномасштабної війни з російськими окупантами, вони просунулися в Донецькій області. Українські війська мають успіх під Сватовим (Луганська область).

Як повідомили аналітики DeepStateMap, росіянам вдалося просунутися біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та у Торецьку. Відповідні зміни на фронті відображені на їхній карті військових дій.

За даними Американського інституту вивчення війни (ISW), нещодавно українські війська просунулися під Сватовим. Вони відновили обмежені позиції на північний захід від цього населеного пункту. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що це сталося на захід від Кислівки.

За даними аналітиків, війська РФ нещодавно мали незначний поступ на південь від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, демонструють, що росіяни просунулися далі вздовж вулиць Обрусева та Нью-Йоркської у центральній частині Нью-Йорка.

Крім того, пише ISW, російська армія мала просування на схід та південний схід від Покровська. Судячи з геолокаційних кадрів, опублікованих 21 і 22 вересня, війська РФ захопили нові території на північ від Новоолександрівки, на південну околицю Крутого Яру і на захід від Михайлівки.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що проблеми, пов’язані з війною, для України стануть ще важчими у наступних роках. Тому Заходу зараз варто виявити "характер і сміливість".